Pri Movistarju prepričani, da Rogliča lahko strejo, a le kot ekipa

"Oba imava lepe možnosti za uspeh, do konca pa je še veliko priložnosti. Najbolj pomembno bo, da bomo dirkali kot ekipa," je na ponedeljkovi novinarski konferenci poudaril 27-letni Kolumbijec. "Prvi teden smo prestali z odliko. V nedeljo so bile razlike velike, videti je bilo, kdo ima noge in kdo jih nima. Bomo videli, kaj bo sledilo," je nadaljeval Lopez, ki je ciljno črto na nedeljski etapi prekolesaril kot peti.

'Primož ni edini, ki lahko ima slab dan' Španski mediji so na prvi prosti dan izpostavljali tudi teorijo, da je Roglič v zadnjem tednu tritedenskih dirk pogosto nekoliko slabši kot na začetku. "Upamo lahko, da se bo to zgodilo. A Primož seveda ni edini, ki lahko ima slab dan. Ko je lani izgubil Tour na zadnji dan, v resnici ni imel slabega dne. Mene je še vedno prehitel za minuto," je v napovedih zelo previden Mas. Kot je dejal, pričakuje, da bo Roglič v zadnjem tednu še boljši, kot je bil doslej, a tudi sam ima svojo računico.

Bernal bo Grand Tour trojček lovil s petega mesta

Na prvi prosti dan pa je lahko bistveno manj zadovoljen Lopezov rojak Egan Bernal. Na stavnicah je pred začetkom veljal celo za drugega favorita, a je trenutno šele peti. Za Rogličem ima 1:52 zaostanka, potem ko je na zadnjem vzponu nedeljske etape nekoliko popustil in ni uspel slediti ostalim najboljšim.

Da je Bernal tako popustil, je bilo še toliko bolj presenetljivo, ker so prav kolesarji Ineosa na predzadnjem klancu etape opravili večino dela pri narekovanju ritma. V ospredju glavnine so se tako izmenjevali Jhonatan Narvaez, Dylan Van Baarle in Pavel Sivakov. "Preizkušnjo smo začeli z načrtom, da gremo na vse ali nič. V prvi uri je bil ritem neverjetno visok, želeli pa smo si, da bi bil na drugem vzponu še hujši," je o taktiki svojega moštva povedal Bernal.

"To je bil načrt, a dejstvo je, da so bili tokrat drugi kolesarji močnejši. Moramo obrniti stran in začeti pisati novo poglavje," je bil odločen letošnji zmagovalec Gira, ki je še razkril, da se v nedeljo ni počutil tako slabo, kot je morda izgledalo na zadnjem vzponu. "V resnici sem se počutil kar dobro, žal pa nisem uspel slediti menjavam tempa. Bil sem močan, a ko je prišlo do pospeševanja, nisem imel dovolj moči. Ostali so bili boljši."