Prvaki ohranjajo jedro ekipe

"Največji razlog, da ostajam, je korektnost ljudi v Dobovcu, posebej uprave in sploh celotnega kluba. Skupaj smo štiri čudovita leta. Vsako leto naš projekt raste in tako izpolnjuje vse moje ambicije; kot klub vsako leto rastemo, dvigujemo letvice in premikamo meje. Vsako leto dosegamo vse boljše in boljše rezultate. Dobovec še naprej ostaja ambiciozen klub in prav to me je pritegnilo, da bom tudi v novi sezoni na trenerski klopi Futsal kluba Dobovec," je za klubsko Facebookovo stran povedal trener Kujtim Morina, ki je z ekipo osvojil tri naslove državnega prvaka (2018, 2019, 2021), štiri pokalne lovorike (2018, 2019, 2020, 2021) in en superpokal (2018), za nameček pa je ekipo popeljal na zaključni turnir futsal Lige prvakov. V domači sredini nadaljuje tudi Rok Mordej (1989), kapetan moštva. "Letošnja sezona je bila zelo naporna in nikoli daljša, na koncu pa seveda vrhunska glede rezultatov. Cilji v Futsal klubu Dobovec so zadnje sezone vedno enaki: osvojiti vse tri trofeje v Sloveniji in slovenski futsal čim bolje predstaviti v evropski ligi prvakov. Vedno pa je kakovost treba potrditi na terenu, ki je edino merilo. Motivacije seveda ne manjka in mislim, da ta ekipa lahko osvoji še veliko trofej," je za uradno spletno stran kluba dejal Mordej, ki je bil poleg pri vseh štirih naslovih državnega prvaka, kolikor jih premore Dobovec.

"Pred prvo sezono sem bil seznanjen s projektom, ki je nakazoval, da bo imel rep in glavo. Projekt še vedno uspešno traja, zato sem se tudi sam odločil, da se niti slučajno ne spuščam v pogovore za ostale ponudbe, ampak nadaljujem z delom in s svojim doprinosom v Futsal klubu Dobovec," pa je tudi vratar Damir Puškar (1987) pojasnil, zakaj ostaja v Obsotelju.