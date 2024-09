Pri rosnih 36 letih umrl 'najbolj impozanten' bodibilder na svetu

Illia 'Golem' Jefimčik, beloruski bodibilder, ki sta ga k dvigovanju uteži navdihnili postavi Arnolda Schwarzeneggerja in Sylvestra Stalloneja, je preminil v starosti 36 let. Po poročanju lokalnih medijev naj bi 6. septembra 2024 doživel srčni napad na svojem domu, kjer mu je žena Anna nudila prvo pomoč. Kljub hitremu prevozu s helikopterjem v bolnišnico je kasneje umrl.

"Molila sem ves čas in upala, da se bo Illia izvlekel," je za beloruske medije povedala njegova žena. Kasneje je dodala: "Zahvaljujem se vsem za sožalje. Toplo mi je pri srcu, ko vem, da nisem ostala sama in da mi toliko ljudi ponuja pomoč in podporo."

Golem je bil znan po svoji izjemni velikosti – tehtal je 154 kilogramov, visok je bil 185 cm, njegov obseg prsnega koša pa je meril 155 cm. Njegovi dvigi so bili enako impresivni: dvignil je lahko 272-kilogramski 'bench press' in 317-kilogramski 'mrtvi dvig'. Čeprav ni tekmoval na profesionalnih tekmovanjih v bodibildingu, je na družbenih omrežjih postal prava senzacija z več kot 300.000 sledilci na Instagramu. Njegove slike in videi, kjer je kazal svojo osupljivo postavo, so redno prejemali na tisoče všečkov. Njegov profil na Instagramu so njegovi bližnji po smrti spremenili v zasebnega in (zaenkrat) ni več na voljo javnosti.

V preteklosti je Golem razkril, da je njegova preobrazba rezultat let trdega dela in discipline. "Moja misija je navdihniti ljudi, da z delovno etiko premagajo svoje strahove in samozavestno delujejo v smeri izboljšanja sebe in sveta okoli sebe," je povedal v enem izmed intervjujev. Njegov dnevni režim prehranjevanja je bil prav tako osupljiv – jedel je sedemkrat na dan in zaužil več kot 16.500 kalorij. V teh obrokih je bilo med drugim tudi 108 kosov sušija in več kot dva kilograma zrezkov.

