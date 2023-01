Pri slovenskih rokometaših v ospredju grajenje moštvenega duha

Ljubljanski strokovnjak na klopi Slovenije ima šele v Prlekiji na voljo vse svoje reprezentančne kandidate. V prvem delu priprav med 26. in 30. decembrom lani v Zrečah so zaradi klubskih ali zdravstvenih razlogov manjkali številni nosilci igre, zavoljo tega so bili treningi kombiniranih igralcev izbrane vrste A in B bolj usmerjeni v regeneracijo utrujenih teles.

"Začenja se novo koledarsko leto, z novimi željami in zaobljubami. Verjamem, da je ena izmed teh tudi ta, da bo vsak od nas na sklepnih pripravah in nato na svetovnem prvenstvu prikazal vse svoje sposobnosti," je na začetku drugega dela priprav dejal 42-letni Uroš Zorman. "Zaprli se bomo v dvorano in delali po naših najboljših močeh. Novi obrazi, ki so z nami v drugem delu, so z nami že vadili v Zrečah. Na treningih v Ljutomeru bomo skušali narediti vse, da se na svetovnem prvenstvu prikažemo v čim boljši luči. Na Poljsko se zagotovo podajamo, da ujamemo svoje želje in sanje," je dodal Zorman, ki bo zadnja preizkusa znanja svojih varovancev pred odhodom na mundial preizkusil na tekmah proti vzhodnim sosedom.

Prva tekma z Madžari bo v četrtek, 5. januarja, ob 18. uri v Ljutomeru, druga pa dva dni kasneje ob 16. uri v Veliki Kaniži. "Proti Madžarom bomo v igri preizkusili vse taktične variante, tako v obrambi kot napadu. Izid ne bo v ospredju. V obrambi bomo preizkušali tudi različice, ki jih do zdaj nismo. Temu bomo na tekmi namenili kar nekaj časa, nato pa bomo izluščili tisto, kar bo delovalo najbolje," je še dodal Zorman in dodal, da je pred njimi veliko dela v vseh elementih igre.