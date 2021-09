Pri trinajstih letih sam na Bahame in do naslova svetovnega prvaka

Američan Robby Naish kljub 58 letom ne počiva in skuša še naprej premikati meje vodnih športov. V zadnjem času sicer predvsem kot eden pionirjev kajtanja, supanja in foilanja, seveda na valovih. Gre za najbolj legendarnega jadralca na deski vseh časov, 24-kratnega svetovnega prvaka. Svoj prvi naslov svetovnega prvaka je osvojil na Bahamih pri 13 letih ... Američan je jadralec na deski in prvak še iz časov, ko so bile deske okorna plovila z velikimi trikotnimi jadri.