Pri zgolj 22 letih svetovna plavalna senzacija že končala izjemno kariero

Ko je pred sedmimi leti navdušila športni svet z osvojitvijo zlate olimpijske kolajne v Londonu, so bili številni prepričani, da je pred svetovno plavalno senzacijo Ruto Meilutyte dolga in izjemna športna kariera.



Že naslednje leto je svojo premoč v disciplini 100 m prsno potrdila še z zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v Barceloni, nato pa v naslednjih letih z velikih tekmovanj prinesla še 18 odličij. A breme uspeha je bilo za tako mlado in nadarjeno tekmovalko očitno preveliko, saj je nedavno priznala, da se že nekaj časa bojuje z depresijo, ki ji onemogoča ustaljen proces treningov in osredotočanje na športne izzive. "Pripravljena sem obrniti novo poglavje v svojem življenju. Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti vsem, ki so mi vsa ta leta pomagali in nesebično stali ob strani, ko sem jih najbolj potrebovala," je v uvodnem delu izjave za javnost zapisala 22-letnica iz Kaunasa, ki bo se bo v prihodnje bolj posvetila študiju.