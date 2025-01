Pričakovali belo zastavo Slovenije, nato pa žalili in slavili brez zadržkov

Na eni strani Hrvati, ki so v zadnjem krogu drugega dela svetovnega prvenstva krvavo potrebovali zmago, na drugi strani Slovenija, ki je predčasno zapravila možnosti za napredovanje. Tekma s Hrvaško je Slovencem predstavljala prestiž in priložnost za častno slovo s turnirja, zato je bila hrvaška javnost mnenja, da bi morali slovenski rokometaši Hrvatom na široko odpreti vrata do zmage. To se ni zgodilo, zato so na plan prišli številni nacionalistični kompleksi določenih navijačev.

Hrvaški navijači na tekmi s Slovenijo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Velik del hrvaške javnosti je pričakoval in menil, da bi morala slovenska reprezentanca že pred tekmo 'sleči hlače' in na svojem zadnjem nastopu na mundialu prepustiti južnim sosedom lahko zmago, saj jim je ta pomenila vse, Slovencem pa nič. Toda zgodilo se je ravno nasprotno.

Slovenija je po osmih minutah igre vodila s 5:0, kar je močno presenetilo polne tribune zagrebške Arene, ki sprejme več kot 15.000 gledalcev. Hrvaške navijače je slovenska igra na nož in najboljša predstava doslej 'užalila', kar je vodilo do neprimernih vzklikov, kot je "Malo vas je, malo vas je p******". Kljub temu so Hrvati po začetnem šoku in tudi s pomočjo domačinskega sojenja čeških sodnikov, ki je v rokometu že dolga leta stalnica, dvignili nivo svoje igre in še pred odmorom izenačili izid.

Hrvaška je ob koncu tekme strla odpor borbenih Slovencev in slavila pomembno zmago. Slovenija Hrvatom ni olajšala dela v boju za napredovanje, ki so ga bili z Islandijo in Egiptom. Gostitelji so si morali prigarati zmago in prvo mesto v skupini. Slovenska reprezentanca je storila, kar je morala. Odigrala je po svojih najboljših močeh, ohranila je čast in vsaj nekoliko popravila vtis s prejšnjih tekem z Islandijo in Egiptom.

A grenak vtis so pustili komentarji na družbenih omrežjih, kjer so na plan prišli številni nacionalistični izpadi določenih pristašev. "Slovenci so večji Srbi od Srbov", "Slovenec ni človek, Laško ni pivo", "Janezi so igrali, kot da jim gre za življenje", "Slovenci so najslabši sosedje, smeti hujše od Srbov" in "Kakšne k**** so ti Slovenci, tega ni nikjer" so bili le nekateri izmed mnogih vulgarnih komentarjev, ki so preplavili objave vplivnih hrvaških strani in medijev ter razkrili nezdrave strasti, ki segajo onkraj športa.

Slovenija, ki je svoje nastope zaključila na 13. mestu, sicer rezultatsko ni izpolnila pričakovanj. Več o tem pa v spodnjem članku.