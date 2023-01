Pričakovana polfinalna para: Danska - Španija in Švedska - Francija

Polfinalna para sta Danska - Španija in Švedska - Francija. Obe tekmi bosta v petek, 27. januarja. Osmoljenci današnjih četrtfinalnih tekem se bodo pomerili za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

Danski rokometaši na letošnjem mundialu strumno korakajo proti tretjemu zaporednemu naslovu svetovnih prvakov po zaključnih turnirjih v Nemčiji in Danski 2019 ter Egiptu 2021. V današnjem prvem četrtfinalnem dvoboju v Tele2 Areni v Stockholmu jim njihovi tekmeci z Madžarske niso povzročili niti najmanjših težav.

Izbranci danskega selektorja Nikolaja Jacobsena so od prve do zadnje minute imeli vajeti igre v svojih rokah. Že v prvi polovici tekme so si priigrali devet golov prednosti (21:12), v nadaljevanju pa so lepo zalogo v golih le še oplemenitili za končno zmago s +17. Pri Dancih sta bila najbolj učinkovita Mathias Gidsel z devetimi in Simon Bogetoft Pytlick z osmimi goli, pri naših vzhodnih sosedih pa sta Richard Bodo in Mate Lekai dosegla po šest zadetkov.

Na drugem obračunu so Švedi imeli v začetku nekaj težav z afriškimi rokometnimi velikani iz Egipta, nato pa so izbranci švedskega selektorja Glenna Solberga le dosegli pravo delovno temperaturo in pred 16.215 gledalci dosegli pričakovano zmago. Pri Švedih je bil najbolj učinkovit Niclas Ekberg s šestimi, Lukas Sandell in Eric Johansson sta dosegla po štiri zadetke. Pri Egipčanih sta Hasan Kaddah in Mohsen Mahmoud prispevala po pet golov.