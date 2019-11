Pričakovano: Bregar na SP ne bo mogel računati na poškodovano Varagićevo

Slovenska ženska članska rokometna reprezentanca je v Mariboru začela s pripravami za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem. Do začetka zaključnega turnirja bo v tem tednu odigrala tri pripravljene tekme z Japonsko, Brazilijo in Francijo, pred začetkom priprav pa je ostala brez Alje Varagić in Elizabeth Omoregie.

Alja Varagić, v tej sezoni izjemno vroča igralka Krima Mercatorja, edina slovenska levičarka na desnem krilu, si je na nedeljski tekmi lige prvakinj proti švedskemu Sävehofu poškodovala koleno in drugo leto zaporedoma predčasno končala sezono. Njena rehabilitacija bo po prvih ocenah trajala dva do tri mesece, slovenski selektor Uroš Bregar pa je namesto Varagićeve naknadno vpoklical Jasmino Pišek (Z'dežele). V slovenskem taboru so upali, da bo na Japonskem nastopila tudi naturalizirana Elizabeth Omoregie, ki je pred časom prejela slovenski potni list. Nekdanja igralka Krima, ki je lani prestopila v Bukarešto, se po besedah Bregarja "ne vidi" v naši reprezentanci, v rokometnem zakulisju pa že krožijo informacije, da jo v svoje vrste zelo resno vabijo Romuni. "Nedeljska poškodba Varagićeve nas je zelo prizadela. Gre za igralko, ki je zelo pomembna v našem sistemu in konceptu igre, po njeni odsotnosti pa moram najti nove rešitve v našem centralnem bloku in na desnem krilu," je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Mariboru uvodoma dejal Bregar.

Nina Zulić bo na svetovnem prvenstvu igrala pomembno vlogo na položaju organizatorke igre. FOTO: Damjan Žibert

Cilj je preboj v drugi del tekmovanja

"Naši cilji ostajajo isti, želimo se prebiti v drugi del tekmovanja. Težko bo osvojiti vsaj tretje mesto v naši skupini, ki je ena najmočnejših na letošnjem svetovnem prvenstvu. Hkrati pa se veselim dejstva, da se bomo pomerili z Norveško in Nizozemsko. Po mojem mnenju gre za dve najboljši reprezentanci na svetu, z njima se na velikih tekmovanjih pod mojim vodstvom še nismo pomerili. O našem preboju v drugi del bodo odločale tekme s Srbijo, Angolo in Kubo," je še dodal Bregar, ki upa, da bodo njegove varovanke - tako kot na minulih treh tekmovanjih - znova zagrenile življenje kakšni uveljavljeni in močnejši izbrani vrsti. Slovenija bo v deželo vzhajajočega sonca odpotovala že v torek zjutraj. Po pripravljalnih tekmah z Japonsko, Brazilijo in Francijo v Tokiu se bo nato preselila v Kumamoto, kjer bo igrala v skupini A, v kateri so še reprezentance Nizozemske, Norveške, Srbije, Angole in Kube. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile najboljše tri izbrane vrste, druge pa bodo svoje nastope nadaljevale v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Nesrečna Alja Varagić bo letošnje svetovno prvenstvo na Japonskem izpustila zaradi nove poškodbe kolena. FOTO: Damjan Žibert