Pričakovano: sodnika sta imela prav

Ljubljana, 08. 05. 2026 15.18 pred 1 uro 3 min branja 0

Matic Flajšman
Trimo Trebnje

Rokometna zveza Slovenije je zavrnila pritožbo RK Trimo Trebnje in registrirala končni rezultat obračuna s Slovanom, ki se je v korist Ljubljančanov zaključila s 37:36. Ali se bodo Trebanjci na odločitev pritožili?

Čeprav odgovorov na vprašanji, ki smo jih posredovali Rokometni zvezi Slovenije do objave članka še nismo prejeli, obvestilo za javnost, ki ga je krovna organizacija delila z javnostjo kaže, da je primer, domnevno sporne sodniške odločitve, zaradi katere se je RK Trimo Trebnje pritožil, v skladu s pravili, torej sta sodnika svojo nalogo opravila brez napak.

Obvestilo za javnost RZS (objavljamo v celoti)

RK Trimo Trebnje je s pritožbo nasprotoval registraciji končnega rezultata tekme, zahteval njegovo razveljavitev in ponovitev zadnjih 12 sekund tekme. Poglavitni del pritožbe je bil, da sodniški par po moštvenem odmoru RK Trimo Trebnje, pred katerim je že bila označena pasivna igra gostujoče ekipe in med katerim je dvominutno kazen prejel trener RD LL Grosist Slovan, ni prenehal s signaliziranjem opozorila za njegovo pasivno igro v napadu. To sta sicer sodnika že med odmorom večkrat signalizirala in ustno ponovila osebju in igralcem RK Trimo Trebnje.

Zaradi tega in neaktivnega napada v skladu s pravili rokometne igre, sta sodnika po nekaj trenutkih nadaljevanja igre odvzela žogo RK Trimo Trebnje.

Trebanjci so na Kodeljevem izgubili s 37:36.
FOTO: Trimo Trebnje

Komisija za sojenje RZS, ki je v skladu s Pravilnikom o rokometnih tekmovanjih pristojna za podajanje mnenj ob tovrstnih uradnih pritožbah, je interpretacijo Rokometnih pravil s strani RK Trimo Trebnje, v zvezi s prekinitvijo signaliziranja opozorila za pasivno igro, označila kot napačno. Dodatno je za mnenje zaprosila še organ za področje pravil igre in sodniških zadev pri IHF. Slednji je potrdil odločitev Komisije za sojenje pri RZS in navedbo RK Trimo Trebnje v pritožbi prav tako označil za napačno.

Odločitev temelji na 4. C členu Pojasnil k pravilom igre, ki so sestavni del veljavnih pravil rokometne igre. Kot navajata obe komisiji, je signalizacija opozorila za pasivno igro veljavna do konca trajanja napada. V času trajanja napada dve situaciji lahko prekineta signaliziranje opozorila za pasivno igro, pri čemer je ena izmed njiju izrek kazni igralcu ali uradni osebi obrambnega moštva. Komisiji za sojenje nadalje navajata, da premor zaradi moštvenega odmora ni del 'trajanja napada', zato izrek kazni uradni osebi tekom odmora ne prinaša prenehanje signaliziranja opozorila za pasivno igro.

Komisija za sojenje RZS deluje kot strokovni organ Rokometne zveze Slovenije na področju sojenja. Na podlagi njenih strokovnih mnenj komisar tekmovanja obravnava vložene pritožbe.

Ekspresna obravnava

Od sredine tekme še ni minilo 48 ur, še več, od pritožbe Trebanjcev ni minilo 48 ur, a je primer že zaključen. Posledično je to odgovor, da pri RZS zmorejo težave reševati ekspresno. Morda je vse skupaj tudi posledica vse bolj stabilnega stanja krovne organizacije, ki naj bi v kratkem v popolnosti sanirala finančno luknjo. Posledično to pomeni, da lahko klubi v prihodnje računajo, da bodo primeri, ki jih s pritožbami na RZS naslavljajo klubi rešeni dovolj hitro, da bomo lahko prvenstvo označevali z regularno. Aktualni odgovor namreč ne spreminja dejstva, da so bili klubi v dvoboju s Slovanom v letošnji sezoni že oškodovani. Trebanjci niso pozabili na zaključni strel s skokom Tima Cokana, Škofjeločani bodo še dolgo pomnili ponavljanje 7-metrovke, kot tudi Ribničani, da sta se sodnika ob koncu tekme opravičila za napako.

Ali se bodo Trebanjci na odločitev pritožili?

V Trebnjem vre, vprašanje, ali je odgovor, ki so ga prejeli, o katerem sta presojala RZS in Mednarodna rokometna zveza (IHF) tudi konec omenjenega primera. Pritožba je namreč vedno možna, tako iz ene, kot iz druge strani.

Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
