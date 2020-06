Pričakovano: Uroš Zorman prevzel trebanjski Trimo

Uroš Zorman je na reprezentančni ravni zbral 225 tekem, kar je največ v zgodovini Slovenije. Bil je član srebrne slovenske izbrane vrste na evropskem prvenstvu leta 2004, dvakrat je nastopil tudi na olimpijskih igrah - v Atenah leta 2004 in Riu de Janeiru leta 2016.

Na klubski sceni je igral za Slovan, Prule 67, Celje Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real in Kielce ter štirikrat osvojil ligo prvakov, po enkrat v dresu Celja Pivovarne Laško (2004) in Kielca (2016), dvakrat v majici španskega Ciudad Reala (2008 in 2009).

Po koncu igralske kariere je zaplul v trenerske vode. Trenutno je pomočnik selektorja Ljubomirja Vranješa v slovenski reprezentanci, bil pa je tudi prvi pomočnik Talanta Dušebajeva pri poljski ekipi Vive Kielce.