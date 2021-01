Pricu prva etapa Dakarja med motociklisti, Marčič 50.

Še sekundo počasnejši je bil na tretjem mestu Avstrijec Matthias Walkner (KTM). Edini slovenski predstavnik Simon Marčič (Husqvarna) je zasedel 51. mesto, za zmagovalcem je zaostal uro, deset minut in devet sekund.

Slabše od pričakovanj sta se odrezala dva izmed favoritov, lanski zmagovalec Američan Ricky Brabec je zaostal 18 minut in 32 sekund in zasedel 24. mesto, le tri minute hitrejši in nekaj mest boljši je bil njegov kolega na hondi Španec Joan Barreda.

V drugi etapi relija, ki drugič poteka v Savdski Arabiji, bodo morali tekmovalci v ponedeljek prevoziti 685 kilometrov, vključno s 457 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Na poti od Biše do Vadi Ad-Davasirja se bodo srečali tudi s prvimi sipinami.