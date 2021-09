Prihaja dirkaški spektakel v Novi Gorici

Predvsem pa je letos popestren z novo hitrostno preizkušnjo nad Renčami. Izjemo raznolika, s sedemnajstimi kilometri tudi dolga, predvsem pa zelo hitra trasa po robu kraške planote, bo izziv za vse dirkače. Kar lep del tega 'brzinca' se bo namreč odpeljal s polnim plinom in pokazal, koga je zares veliko v hlačah. Gledalci pa bodo na svoj račun prišli na atraktivnem 'superspecialu' v središču Nove Gorice. Reli sicer sestavlja kar 13 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 134 kilometrov.

In kdo so favoriti? Med več kot osemdesetimi prijavljenimi posadkami letos sicer ne bo toliko dirkalnikov najvišjega razreda R5 (oziroma rally2), kot smo jih bili na Goriškem vajeni pred pandemijo novega koronavirusa, a vendar to ne pomeni, da bodo boji za zmago manj atraktivni. Med Slovenci je favorit Rok Turk, ki bo s sovoznikom Vilijem Ošlajem v Hyundaiu napadal nov naslov državnega prvaka. Rok je zmagal na vseh treh letošnjih relijih slovenskega prvenstva in zdi se, da bi ga lahko ustavila samo zelo velika napaka.

Edini, ki bi mu moral biti kos med Slovenci, vsaj glede zmogljivosti dirkalnika, je Aleš Zrinski s sovoznikom Rokom Vidmarjem. Pomladi je preživel hudo nesrečo, ko si je na testiranju pred relijem svetovnega prvenstva na Hrvaškem zlomil ključnico in rebro, a s stopničkami na zadnjem reliju v Železnikih je pokazal, da je dobro okreval in da še ni pozabil, kako se dirka.