Prihajajo 'olimpijske igre' brez doping kontrole

Na programu prvih zmogljivejših iger bo pet športov: atletika, plavanje, dvigovanje uteži, gimnastika in borilni športi. "Športniki so odrasli ljudje in imajo pravico s svojim telesom početi karkoli želijo. Nobena vlada ali športna zveza ne bi smela sprejemati teh odločitev namesto športnikov. Še posebej, ko gre za izdelke, ki jih je odobrila ameriška zveza za nadzor hrane in zdravil," je dejal D'Souza in namignil, da športnikom vendarle ne bodo dovolili uporabo poživil, ki niso vsaj deloma nadzirana.

Aron D'Souza je postal predsednik zveze športnikov, zdravnikov in znanstvenikov, ki se želi olimpijskim igram postaviti po robu. Njegov načrt je, da bodo prve vsakoletne "izboljšane igre" potekale decembra naslednje leto. "Mednarodni olimpijski komite je praktično enostrankarska država, ki vodi šport že 100 let. Zdaj je tu opozicijska stranka. Pripravljeni smo na boj. Vem, da bodo igrali umazane igre, Vem, da nam bodo grozili. Kljub temu vemo, da imamo mi na koncu dneva iz moralnega vidika prav," je svoj nov projekt predstavil samozavestni podjetnik.

Po njegovem mnenju ne bi smeli omejevati zmožnosti človeškega telesa, tudi če to telo potrebuje "pomoč" pri doseganju svojih mej. "Ne gre zgolj za vprašanje tega ali smo zmožni zrušiti rekord devetih sekund na 100 metrov, ker sem prepričan, da ga bomo. Jaz želim videti 40, 50, 60-letnike, ki rušijo rekorde. Poživila niso sredstvo proti staranju, ampak vodnjak mladosti. Naše družbe ne bo nič izboljšalo toliko, kot preprečevanje staranja. Trenutno to zveni kot znanstvena fantastika, ampak že zdaj živimo v prihodnosti. Poglejte umetno inteligenco in druge tehnologije," si je za trenutek dovolj sanjati ambiciozni D'Souza.

Lokacija prvih takih iger še ni znana, njihov pobudnik pa potencialnim državam gostiteljicam zagotavlja, da bo strošek teh iger zaradi občutno manjšega števila "športnikov" veliko manjši. Športniki, ki bi sprva sodelovali na teh igrah naj bi dobili določeno število delnic v podjetju, ki jih organizira. D'Souza tudi trdi, da naj bi se za investicijo v njegov podvig zanimala številna podjetja iz silicijeve doline.

Avstralska vodja odprave za olimpijske igre leta 2004 v Parizu in nekdanja dobitnica zlate medalje Anna Meares se je zgražala nad predstavljenim konceptom: "To je neslana šala, če sem iskrena. Nepošteno in nevarno. Mislim, da to ni pravi način sodelovanja v športu." Prihodnost mogoče res je že tu, a ljudje se tako kot skozi celotno našo zgodovino ne strinjamo o tem kakšna bi morala biti.