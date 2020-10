Prihodnji teden volitve za predsednika AZS, močna podpora za Boštjančiča

Klemna Boštjančiča, ki predseduje Upravnemu odboru Save d. d., podpira namreč tudi nekdanji olimpijski in svetovni prvak Primož Kozmus. "S Klemnom je atletika dobila edinstveno priložnost, da stopi v korak s sodobno organiziranimi športi. Program, ki povezuje vse in ne izključuje nikogar, napoveduje lepšo prihodnost slovenske atletike. Klemen je pravi vodja, ki verjame v trdo delo. Je človek, ki bo Atletsko zvezo Slovenije s povezovanjem in sodelovanjem naredil prijazno za vsakega atleta, trenerja in atletskega delavca," je izpostavil Kozmus, ki je tudi del Boštjančičeve ekipe. Poleg tega je v ekipi tudi eden poslovno najbolj uspešnih Slovencev in nekdanji atlet Sašo Apostolovski.

Volitve bodo sila zanimive, morda celo najpomembnejše v zgodovini, saj se je slovenska atletika ob stoletnici znašla na prelomu. "Zavedam se, da se v različnih delih Slovenije klubi soočajo z različnimi izzivi, problemi in da imajo različne pogoje za delo (kader, objekti, oprema itd.). Izhajam iz dejstva, da so atletski talenti prav v vsaki vasi in da je treba podporo in pomoč klubom regijsko in lokalno prilagoditi. Klubom bomo preko regijske organiziranosti nudili različne oblike pomoči z namenom boljše organiziranosti delovanja kluba in pogojev za delo trenerjev in atletov," je ob naznanitvi kandidature dejal Boštjančič. "Predsednik atletske zveze je ključni povezovalni člen med klubi, trenerji, atleti in javnostjo. Naloga predsednika je, da zagotovi vključevalno okolje in deluje v smeri povečanja prepoznavnosti atletike v slovenski družbi, z namenom da bodo lahko vsi deležniki nemoteno delovali in se razvijali. Pri tem pa mora predsednik oblikovati ekipo, ki bo lahko pripravila projekte, ki bodo prinesli dodatna finančna sredstva. Ekipo AZS bomo gradili na povezovanju individualnega potenciala vseh, ki delajo v atletiki in ne na izključevanju po principu naši-vaši," je še dodal Boštjančič.

Podpirata ga tudi nekdanji vrhunski atletinji Alenka Bikar in Brigita Bukovec

Ne le nekdanji izvrstni metalec kladiva Primož Kozmus, podpirata ga tudi nekdanji sprinterki Brigita Bukovec(tudi članica njegove ekipe) in Alenka Bikar. "Kot nekdanja atletinja, ki sem vedno z srcem spremljala atletiko tudi izven atletskih stez, sem v zadnjih letih močno razočarana, saj jo na žalost zelo poredko še kje zasledim, pa naj bo to na domačem ali mednarodnem prizorišču. Pogrešam tekme in dogodke, kjer smo lahko tako kot nekoč spremljali vrhunsko mednarodno atletiko in slovenske atlete iz časov generacije Brigite Bukovec, Britte in Boruta Bilača, Igorja Primca.... Pogrešam organizacijo mednarodnih mitingov na slovenskih tleh, pozitivnih zgodb v dnevnem časopisju ... Ne verjamem, da je temu vzrok manko dobrih oz. vrhunskih rezultatov trenutnih slovenskih atletov, saj imamo Janežiča, Mišmašovo, Mihalinčevo, ki so že pokazali, kaj zmorejo. Na žalost ugotavljam, da je vzrok predvsem v slabem ali pa nezainteresiranem vodenju same AZS,"je kritiko aktualnemu vodenju AZS-ja za 24ur.com uvodoma podala Alenka Bikar. Dodala je, da je danes športu še težje kot včasih. "Vemo, da so se časi spremenili, vemo da je danes športu še težje, kot je bilo, a kljub temu, če ne ravno zato, se je potrebno še posebej potruditi, še več dati od sebe in predvsem 'borbati', če se izrazim v športnem žargonu. Ne morem trditi, da bo kandidat Klemen Boštjančič v primeru zmage vodil zvezo bolje, vendar imam občutek, da bi z dobro ekipo sodelavcev, ki si želijo ponovno atletiki povrniti primat v slovenskem športu, kot ga je nekoč že imela, to uspelo. Zato ga podpiram pri njegovi kandidaturi in mu ponujam priložnost. Njemu. Saj za ekipo, ki jo ima okoli sebe že vem, da je vrhunska," je zaključila Bikarjeva.