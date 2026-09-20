Prihodnost je tukaj: Liana Vuković s petimi goli močno opozorila nase

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Liana Vuković, ki je k v tabor Krima Mercatorja prišla pred štirimi leti iz Litije, ima za seboj odlično sezono z RK Ljubljano (2. mesto v pokalu, 3. v prvenstvu), kjer je znala prevzeti tudi odgovornost v ključnih trenutkih.

Za seboj ima nastope za kadetsko in mladinsko reprezentanco Slovenije, prve izkušnje pa je že nabirala tudi v članski reprezentanci. A prvo pravo je dočakala v tretjem krogu Lige prvakinj proti danskemu Esbjergu, ko je navdušila z igro in (petimi) goli v drugem polčasu. Že na prejšnjih evropskih tekmah je dokazala, da se odgovornosti in tekmic ne "boji" proti Slandinavkam pa je bilo omenjeno še bolj izrazito ...

Liana Vuković FOTO: RK Krim Mercator

"Mislim, da je želja vsake mlade rokometašice v Sloveniji, da zaigra za člansko ekipo Krima in v EHF Ligi prvakinj. Zavedam se, da je to šele začetek moje poti ter da me čaka še veliko dela. Zelo sem hvaležna za izkazano zaupanje. Želim se dokazati, dati svoj maksimum in kar najbolj pomagati ekipi. Veselim se izzivov, napredka in vseh izkušenj, ki jih prinaša igranje na evropski ravni," je za uradno spletno stran kluba že pred časom povedala 178 cm visoka Liana Vuković, nato pa že na začetku sezone doživela ognjeni krst na najvišji evropski rokometni sceni.

"Za nami je res težka tekma, a to smo pričakovali. Danke so se izkazale za zelo močno ekipo, ki ni naključno med najboljšimi v Evropo. Me smo dale od sebe vse, se borile po najboljših močeh in dobro predstavljale klub. Sama si bom tekmo zapomnila po izkazani priložnosti za dokazovanje. Zelo sem hvaležna za to. Hvala tudi navijačem za odlično podporo," je po uspešnem ognjenem krstu dejala 18-letna mlada slovenska rokometna reprezentantka.

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Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor, po njem pa bo četrto tekmo v Ligi prvakinj Krim odigral v gosteh pri močnemu Brestu.