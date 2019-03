Priimek Schumacher se vrača: Mick bo v Bahrajnu preizkusil Ferrarijev dirkalnik

Mick Schumacher bo očitno zelo kmalu 'zaživel sanje' in sedel za volan Ferarijevega bolida.

Nadarjeni nemški dirkač Mick Schumacher, sicer 20-letni sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja, naj bi se prihodnji teden usedel v kokpit Ferrarija bolida in v Bahrajnu prvič v karieri opravil testiranje v formuli 1, poročata spletna portala autosport.com in motorsport.com.

Slovito italijansko dirkaško moštvo iz Maranella še ni uradno potrdilo te novice. Ista vira navajata, da bodo najbolj nadarjeni dirkači na svetu po Bahrajnu novo priložnost za dokazovanje dobili po VN Španije, ki bo na sporedu 12. maja.

Mick Schumacher, ki bo 30. in 31. marca v Bahrajnu premierno nastopil na letošnjih uvodnih dirkah v formuli 2, je od letošnjega januarja del Ferrarijeve akademije za mlade voznike. Njegov sloviti oče, ki je leta 2014 na smučišču v francoskem Meribelu doživel hudo nesrečo, od tedaj naprej pa so informacije o njegovem zdravstvenem stanju zelo skope, je za to italijansko ekipo osvojil kar pet od skupno sedmih naslovov svetovnega prvaka.