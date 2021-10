Primer 'Allez, Opi-Omi' še brez epiloga

"Sramujem se svoje neumnosti," je dejala povzročiteljica nesreče, katere odvetnik je zahteval obravnavo, zaprto za javnost, a njegove želje niso uslišali. Kot poroča AFP, pa je medijem, ki so jo čakali za izjavo, vendarle ušla. "Že tako je imela krhko osebnost, zdaj pa je ta še desetkrat bolj krhka. Preživlja pravi pekel," je izjavil njen odvetnik. Tožilci poleg globe, ta naj bi po francoski zakonodaji znašala 15.000 evrov, zanjo zahtevajo še štirimesečno pogojno zaporno kazen. Ženska, ki nima kazenske evidence, se je 26. junija udeležila prve etape Toura z namenom, da bi televizijske kamere opazile njeno sporočilo. Na njem je pisalo "Allez, Opi-Omi", s tem pa naj bi želela pozdraviti dedka in babico in opozoriti na svoje nemške korenine. Toda pri Landerneauju v zahodni Franciji je stopila predaleč na cesto, Tony Martin, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi, se ji ni mogel izogniti, sledil je skupinski padec številnih kolesarjev, tudi Rogliča.

Video posnetki trčenja in grozljivi prizori zdravnikov so med navijači in organizatorji dirke vzbudili ogorčenje, še posebej, ko so ugotovili, da je ženska pobegnila s kraja, namesto da bi pomagala nesrečnim kolesarjem. Štiri dni se je skrivala, preden se je predala policiji.

Z dirke se je moralo umakniti več kolesarjev, med njimi tudi Španec Marc Soler, ki je imel zlomljeni obe roki.