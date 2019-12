Primož Roglič brez zlatega kolesa, dobitnik Julian Alaphilippe

Nagrado podeljuje kolesarska revija Velo Magazine, o zmagovalcu pa odločajo novinarji z vsega sveta. Julian Alaphilippeje med 12 nominiranci v glasovanju zmagal pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos), zmagovalcem najprestižnejše dirke Tour de France, in Slovencem Primožem Rogličem(Jumbo), ki je med drugim v sezoni 2019 dobil špansko Vuelto.

Francoski kolesar je srca domače (in svetovne) javnosti osvojil tudi s tem, ko je imel na domačem Touru kar dva tedna na hrbtu rumeno majico. Med skupno 12 zmagami letos ima tudi zmage na klasikah Strade Bianche, Milano-San Remo in Valonska puščica.

Obenem je postal šele drugi Francoz s to prestižno nagrado; leta 1995 jo je osvojil Laurent Jalabert. "Zelo sem zadovoljen z neverjetno sezono, ki sem jo imel, nagrada zlato kolo pa je najlepši možen zaključek tega čudovitega leta. Rad bi se zahvalil vsem, ki so zame glasovali in se odločili, da si prav jaz zaslužim to nagrado. Gre za veliko čast," je ob tem dejal Alaphilippe.

Eden glavnih kandidatov za nagrado, če ne celo prvi favorit, je bil tudi Roglič, za katerim je najboljša sezona v zgodovini slovenskega kolesarstva. Dirko po Italiji je končal na tretjem mestu, dirko po Španiji na prvem, pred tem je bil najboljši še na dirki po Združenih arabskih emiratih, dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in dirki po Romandiji, skupno je letos zbral 13 zmag.

Lanski dobitnik prestižne nagrade ŠpanecAlejandro Valverde se letos ni prebil med kandidate za zlato kolo.