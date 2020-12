Primož Roglič in Tadej Pogačar skupaj izbrana za najboljša kolesarja v Sloveniji

"Ocena sezone je res neverjetna. Žal smo bili tudi mi močno pod vplivom pandemije, ampak na srečo smo imeli možnost izpeljati skoraj celoten program dirk. Slovenci smo na tej dirkah nastopali res izjemno in na to smo lahko res ponosni, " je med prireditvijo dejal 31-letnik. Cilji za naslednje leto so postavljeni visoko. "Cilj za naslednje leto je biti čim boljši in se čim bolje pripraviti na dirke, na katerih bom nastopal. Glede na olimpijsko leto in tamkajšnjo traso, je tudi to poseben motiv, da slovenske barve čim bolje zastopamo v Tokiu," j e enega od vrhuncev izpostavil Roglič.

Med cestnimi kolesarji sta bila skupaj izbrana Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta sezono 2020 na najvišji ravni končala kot prvi in drugi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Roglič je v izjemni sezoni prikazal visoko raven konstantnosti. Konec junija je postal državni prvak v cestni preizkušnji, ob koncu prilagojene sezone zaradi novega koronavirusa je še drugič zapovrstjo dobil dirko po Španiji, pred tem pa je ob drugih uspehih osvojil še prvi spomenik v karieri, Liege-Bastogne-Liege.

Na Touru je kolesar Jumbo-Visme končal kot drugi, potem ko mu je v predzadnji etapi zmago z odlično predstavo na kronometru odnesel 22-letni državni prvak v vožnji na čas s Pokljuke Pogačar. Slednji je s tem postal najmlajši zmagovalec dirke po Franciji po več kot 100 letih in eden redkih, ki mu je to uspelo ob debiju. "Res je bila 'ekstra' sezona. Začeli smo jo v normalnih razmerah z zmago v Valencii in potem v ZAE, kjer sem bil drugi. Potem smo pristali v karanteni in začela se je pandemija. Ko smo nadaljevali sezono, smo bili zadovoljni, da smo lahko dirkali, zato je bila motivacija res velika. V ekipi smo bili super, na vsaki dirki smo bili zelo dobri, potem pa je prišel Tour, kjer smo bili odlični. Ta sezona bo nepozabna tako zaradi dobrih in slabih stvari," je za KZS dejal Pogačar.

Razveselil se je tudi dejstva, da se bosta lahko skupaj z Rogličem pohvalila s tem nazivom. "Res mi je v čast, da sva bila s Primožem za naj kolesarja sezone izbrana skupaj. Že nekaj let sledim temu cilju, v želji, da bi osvojil to nagrado in res sem vesel, da mi je končno uspelo pri nas,"je razglabljal kolesar moštva UAE Team Emirates.

Oba sta zaznamovala kolesarsko sezono ne samo v Sloveniji, temveč tudi po svetu. Roglič je namreč pred nekaj tedni prejel tudi nagrado Velo d'Or oziroma zlato kolo za najboljšega kolesarja na svetu, kjer je v glasovanju prejel 83 od 90 možnih glasov, na drugem mestu pa je pristal prav Pogačar.

Najboljša slovenska cestna kolesarka je postala Eugenia Bujak(Ale BTC Ljubljana), najboljša v kategoriji gorskih kolesarjev pa sta postala Monika Hrastnik in Jure Žabjek. Hrastnikova je na svetovnem prvenstvu v Leogangu v Avstriji osvojila bronasto kolajno v spustu.

Priznanje za posebne dosežke sta prejela še Luka MezgecinJan Tratnik. Specialist za sprinte Mezgec je v tej sezoni dvakrat osvojil drugo mesto v etapah na Touru in bil drugi na klasiki po Bretaniji, medtem ko je Tratnik na dirki po Italiji osvojil 16. etapo Gira, ki je potekala po Furlaniji Julijski krajini pred številnimi slovenskimi privrženci kolesarstva.

Priznanje za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu je posthumno prejel Jože Blažič iz KD Brda, najboljša amaterska kolesarja sta postala Matej Mercina in Andrej Žavbi, med ženskami pa je slavila Laura Šimenc. Nagrade so kolesarjem in kolesarkam podelili na predlog pristojnih odborov in po sklepu predsedstva KZS.

Vsi nagrajeni Večera zvezd 2020

Najboljši cestni kolesar:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo Visma)

Najboljša cestna kolesarka:

Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana)

Najboljši gorski kolesar:

Jure Žabjek (Unior Devinci Factory Racing)

Najboljša gorska kolesarka:

Monika Hrastnik (Team Dorval AM)

Priznanje za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu (posthumno):

Jože Blažič (KD Brda)

Priznanje za posebne dosežke:

Luka Mezgec (Mitchelton Scott)

Priznanje za posebne dosežke:

Jan Tratnik (Bahrain McLaren)

Najboljši amaterski kolesar:

Matej Mercina (JB Team Novo mesto) in Andrej Žavbi (TUŠ T.E.A.M.)

Najboljša amaterska kolesarka:

Laura Šimenc (BK Umag)