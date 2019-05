Roglič umirja strasti z Nibalijem: Tu smo, da dirkamo

Dvoboj Primoža Rogliča in Vincenza Nibalija je ena glavnih zgodb letošnje dirke po Italiji. Zadnjo sobotno etapo je sicer presenetljivo dobil Ekvadorec Richard Carapaz, medtem ko sta se slovenski in italijanski kolesarski as bojevala v ozadju. Roglič je v cilju 14. etape zatrdil, da se kljub provokacijam Sicilijanca osredotoča zgolj na dirkanje.

