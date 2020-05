Primož Roglič: Šele dirke bodo pokazale, kako dobro sem treniral!

Razgibana Slovenija, odkar je karantena ukinjena, je dober poligon za vrhunske kolesarje, ne nazadnje je dokaz dolgoletna tradicija prirejanja dirke po Sloveniji, ki pa je v letošnji sezoni žal ne bo. A to ne izključuje dejstva, da obstaja na sončni strani Alp možnost kakovostnih treningov. "Kaj in kako dobro sem treniral, bodo pokazale prve dirke. Verjamem, da bo koledar obstal, ne pričakujem dodatnih zapletov, tako, da bi avgusta nastopil na dirki po Franciji. To je ob nastopu na svetovnem prvenstvu osrednji cilj. Pred Tourom naj bi nastopil še na dveh dirkah, da bi prvi dve služili, kot nekakšno ogrevanje za prvi vrhunec," je dodal 30-letnik, ki se je za hip ustavil v Celju.