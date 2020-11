Carthyju zmaga, Roglič izgubil rdečo majico, a zaostanek le 10 sekund

Hugh John Carth (EF Pro Cycling) je zmagovalec 12., kraljevske etape Vuelte (La Pola Llaviana – prelaz L'Angliru, 109,4 kilometrov). Richard Carapaz, v cilj je prišel kot četrti, je petemu Rogliču na zadnjem vzponu ukradel nekaj sekund in znova oblekel rdečo majico. Zaostanek Rogliča v skupnem seštevku za Ekvadorcem ni velik, natančneje 10 sekund. Tretji je zdaj zmagovalec današnje etape Carthy z 32 sekundami zaostanka.

Ekipe so večinoma dobro preživele prve štiri vzpone (dva tretje in dva prve kategorije), pestro dogajanje pa se je pričelo v zadnjih 25 kilometrih etape, v kateri so večino časa v ospredju vozili ubežniki. 21 kilometrov do konca so kolesarji ekipe Jumbo-Vismo, član katere je tudi Primož Roglič, pošteno navili tempo, sledil je še kratek spust, nato pa peklenski, 12,4 kilometra dolg zadnji vzpon na prelaz l'Angliru s ponekod kar 23,5-odstotnim naklonom klanca – najhujši del ravno na koncu, v zadnjih treh kilometrih.

icon-expand Richard Carapaz je spet v rdečem FOTO: AP

12 kilometrov do vrha prelaza se je poslastica pričela, a vendarle je vse skupaj nadzorovala izjemno močna ekipa Jumbo-Visme. Štiri kilometre do vrha je napadel najboljši mladi kolesar Enric Mas in razbil vodilno skupino, v kateri je Sepp Kussvlekel Primoža Rogliča, tik za Zasavcem pa se je držal drugouvrščeni v skupnem seštevku Richard Carapaz. Mas si v dveh kilometrih napada ni uspel privoziti nevarne prednosti, šesterica kolesarjev pa mu je sledila z varnim pogledom iz ozadja. Dva kilometra do konca je Rogliča napadel Carapaz, Zasavec pa se ni odločil za sledenje. Carapaz je skupaj s Hughom Johnom Carthyjem hitro ujel Masa. Ekvadorec si je 1,7 kilometra do konca privozil 15 sekund prednosti pred Rogličem.

Dober kilometer do cilja je napadel Carthy in se odlepil od konkurentov, za seboj je z nekaj razlike pustil Masa in Aleksandra Vlasova, Carapaz pa je za omenjenim duom malce zaostal, še dlje v ozadju pa se je s pomočjo Kussa vzpenjal Roglič. Prvi je v cilj pripeljal Carthy pred Vlasovom in Masom, danes četrti Carapaz (vsi 16 sekund zaostanka za Carthyjem) pa je tokrat petemu Rogliču ukradel deset sekund v skupnem seštevku. Ekvadorec si ni privozil dodatnih bonus sekund, tako da je razlika v skupnem seštevku zdaj deset sekund v korist Carapaza. Ta si je znova nadel rdečo majico. V ponedeljek bo na Vuelti prost dan in čas za testiranje na novi koronavirus, v torek pa sledi še edini kronometer (33,7 km), ki se bo končal z zahtevnim, 1,8 kilometra dolgim vzponom na Mirador de Ezaro.

