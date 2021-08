Rogliču neznani vzpon prva priložnost za hribolazce na dirki po Španiji

Prva priložnost za gorske favorite

V zahtevnem zaključku bosta Aranburu in Matthews težko držala ritem z Rogličem, bodo pa morali številni hribolazci že v tretji etapi napasti v lovu na izgubljene sekunde v prvih dveh etapah. Med njimi so predvsem Kolumbijec Egan Bernal (+0:27), Španec Mikel Landa (+0:39), Britanca Adam Yates (+0:51) in Hugh Carthy (+1:11) ter Rus Pavel Sivakov (+1:37).

Na Vuelti nastopajo še trije Slovenci. V boju za rdečo majico je Jan Polanc trenutno osmi (+0:15), Luka Mezgec (BikeExchange) je 35. (+0:31), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) pa 51. (+0:46).