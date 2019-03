Primož Roglič za pičlo sekundo osvojil modro majico!

Tradicionalen zaključek ene najmočnejših etapnih dirk v spomladanskem delu sezone je bil nadvse razburljiv. Yates je branil 25 sekund prednosti, ki pa jih je izgubil v zadnjih metrih. Primož Rogličse je zavedal, da je boljši kronometrist od vodilnega Adama Yatesa, tudi lansko vožnjo na čas v San Benedettu del Trontu je v primerjavi z Yatesom dobil za 36 sekund. Na koncu se je 29-letniku izšlo, na svoji drugi dirki v sezoni je še drugič osvojil glavno nagrado.

"Bilo je neverjetno blizu. Ne vem, kje sem nadoknadil čas. Sreča je bila na moji strani. Po obratu, na poti proti cilju, sem se počutil močnega. Skušal sem napraviti razliko, šel sem na vso moč do ciljne črte. Bil sem samozavesten, da mi lahko uspe, toda vsak lahko nadzoruje le sebe. Jaz sem si želel od sebe dati le 110 odstotkov,"je po koncu dirke povedal Roglič in nekaj trenutkov kasneje znova na zmagovalnem odru uprizoril zdaj že značilen telemark.

Četrta zmaga na dirki svetovne serije

Za manjši zaplet na zmagovalnem odru so poskrbeli prireditelji, ki so imeli pripravljeno modro majico za končnega zmagovalca za Yatesa. Ko so uvideli napako, so jo umaknili, in Rogliču hitro dali prazno majico brez napisa njegove ekipe Jumbo-Visma. Roglič je danes prišel do osme skupne zmage na etapnih dirkah, četrte na ravni svetovne serije. Prvo in drugo je vpisal lani na dirki po Baskiji in Romandiji, tretjo letos na dirki po Združenih arabskih emiratih. Ob tem je bil kot član nizozemske ekipe še najboljši na dirki po Sloveniji in po Algarveju, še kot kolesar Adrie Mobila pa prav tako po Sloveniji in Azerbajdžanu. Ob tem je zabeležil jubilejno, 25. profesionalno zmago.