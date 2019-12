Klic bogate kneževine: Roglič že več kot dve leti v Monaku?

Roglič ni prvi uspešen slovenski športnik, ki se je preselil v Monako. To je pred njim denimo storila atletinja Jolanda Čeplak, medtem ko je teniška igralka Katarina Srebotnik izbrala Dubaj. Monte Carlo je domače mesto Srba Novaka Đokovića in Nemca Borisa Beckerja, veliko je tudi nekdanjih in trenutno še aktivnih dirkačev formule 1 (Škot David Coulthard, Angleža Lewis Hamilton in Jenson Button, Nemec Nico Rosberg ...), v mondenem središču pa najdemo tudi pevca skupine U2 Paula Davida "Bona" Hewsona.