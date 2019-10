Primoža Rogliča sprejelo 'rdeče' Zagorje

Okrasitev v Zagorju in na poti vanj je bila tokrat v znamenju rdeče - rdečo majico je kolesar, doma iz Strahovelj, na dirki po Španiji osvojil v veličastnem slogu. Njegovi krajani so v njegovo čast na najvišji dimnik v Evropi v Trbovljah dvignili tudi rdeče cestno kolo. Krožišče je krasil napis Primož Roglič in njegov portret. Iz Strahovelj so ga do mestne ploščadi pospremili kolesarji in prijatelji, odeti v rdečo barvo, zbrana množica pa mu je pripravila špalir. Pod odrom so ga pričakali najmlajši Zagorjani iz tamkajšnjega vrtca. Kot se spodobi za priložnost, so se oblekli v rdeče in si nadeli čelade ter mu zapeli Kekčevo pesem. Sprejema pa niso izpustili niti smučarski skakalci iz kluba, kjer je Roglič začel športno pot, takrat skakalca. "Hvala vsem, da ste tukaj. Izkoristimo trenutek, ko sem doma, ko sem med vami," je navijačem sporočil v rdečo majico oblečen Roglič, ki je po koncu sprejema dolgo časa podpisoval avtograme in se fotografiral.