Priprave na rokometno SP: po remiju z Japonsko še zmaga proti Braziliji

Slovenska odprava se na Japonskem z veliko vnemo pripravlja za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo ta azijska država gostila od konca tega meseca. Del priprav je tudi turnir v tamkajšnji prestolnici, ki bo dekletom izpod Alp omogočil predčasno prilagoditev na časovno razliko, obenem pa jim prinesel možnost piljenja detajlov igre pred velikim tekmovanjem. Slovenke so proti aktualnim prvakinjam letošnjih panameriških iger prikazale odlično predstavo. Že v prvem polčasu so dobro sledile tekmicam, ki so ta del igre dobile s 16:15. Po premoru so nato stopile na plin, pripravile preobrat in se veselile prve zmage na turnirju. V slovenski vrsti, ki je uspešno izkoristila vse štiri sedemmetrovke, sta bili s po osmimi zadetki najboljši kapetanka Ana GrosterTjaša Stanko, pet jih je dodala Nina Zulić. Selektor Uroš Bregarje tokrat počitek namenil Poloni Barič inAneji Beganović.