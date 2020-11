Pripravljalni turnirji za OP Avstralije v Viktorijo

Po novem načrtu naj bi turnirje, ki so jih načrtovali v Sydneyju, Brisbanu, Perthu, Hobartu, Adelaidu in Canberri zdaj vse priredili v Viktoriji pred začetkom OP Avstralije, ki bo od 18. do 31. januarja 2021. Direktor OP Avstralije Craig Tileyje dejal, da so se za preložitev odločili zaradi vladnih omejitev pri potovanjih z drugih celin.

"Če vse igralce pripeljemo pravočasno v Viktorijo, potem ni nobene nevarnosti za njihovo udeležbo na OP Avstralije. Pred tem nismo imeli tovrstne garancije," je dejal Tiley za časnik Herald Sun.

V Melbournu obvezna 14-dnevna karantena

Po novem protokolu bodo teniški igralci prileteli v Melbourne in tam opravili obvezno dvotedensko karanteno, kjer jim bodo gibanje omejili le na hotel in teniška igrišča. Ko bodo opravili karanteno in oddali dva zaporedna negativna testa na covid-19, bodo lahko prosto potovali po zvezni državi Viktorija, sicer najmanjši avstralski zvezni državi.

Tiley je dodal, da bodo zvezne oblasti v Viktoriji dale zeleno luč tudi za vsaj 25 odstotkov kapacitete gledalcev v Melbourne Parku. Drugo največje avstralsko mesto je oktobra končalo večmesečno popolno zaprtje in vse od 29. oktobra nima več niti enega pozitivnega primera na novi koronavirus.