Prišel je čas za obračun s svetovnim podprvakom

Izbranci romunskega strokovnjaka na slovenski klopi Gherogheja Cretuja so na prvem turnirju v japonski Nagoji izgubili proti Bolgariji (0:3), premagali pa Srbijo (3:1), Francijo (3:1) in Iran (3:0), v Orleansu pa so bili boljši od Argentine (3:1), Kanade (3:0) in Kube (3:1), premoč pa so morali priznati Braziliji (1:3).

Po osmih tekmah imajo Slovenci tako šest zmag in dva poraza in so na četrtem mestu lestvice. Na Filipinih se bodo merili še s Kitajsko (6. 7.), Italijo (7. 7.) in Nizozemsko (9. 7.).

Poljska ima po osmih tekmah enako razmerje zmag in porazov kot Slovenija. Italijani so zaenkrat pri petih zmagah, Nizozemci pa pri štirih in trenutno zasedajo osmo mesto, še zadnje, ki pelje na finalni turnir. Kitajska je do sedaj vpisala le dve zmagi, šestkrat pa je izgubila in se nahaja pri dnu lestvice.