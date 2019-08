Slovenija se znova veseli vrhunskih dosežkov športnic. Primorski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v dvojcu na mirnih vodah na svetovnem prvenstvu priveslali do naslova svetovnih podprvakinj. Srebru na 200-metrski razdalji sta dodali še bron na 500 metrov in si s tem zagotovili udeležbo na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto.