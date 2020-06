Priznanje: Ana Gros v idealni postavi francoskega prvenstva

Brest Ane Gros je, kot piše na uradni spletni strani RZS, ob prekinitvi na lestvici z 51 točkami na 19 tekmah zasedal prvo mesto. Enak izkupiček je imel tudi Metz, v katerega se z novo sezono seli naša reprezentantka Tjaša Stanko. Grosova je bila prva violina svoje zasedbe in obenem ena najboljših posameznic francoskega prvenstva. S 125 goli je namreč z naskokom osvojila lento najboljše strelke.

Za najboljšo posameznico je bila sicer izbrana Bruna De Paula (leva zunanja; Fleury Loiret HB), idealno postavo pa poleg nje in Grosove sestavljajo še Chloé Bouquet (levo krilo; ES Besançon Féminine), Pauline Coatanea (desno krilo; Brest Bretagne HB), Thanks Zaadi-Deuna (sredja zunanja; Metz HB), Astride N'Gouan (krožna napadalka; Metz HB) in Sandra Toft (vratarka; Brest Bretagne HB). Nagrada za najboljšo mlado igralko do 23 je romala v roke Paulette Foppa (Brest Bretagne HB), najboljša obrambna igralka je postala že omenjena N'Gouanova, trener pa Laurent Bezeau (Brest Bretagne HB).

Zmagovalke so določili glasovi strokovne komisije (49%), športnih novinarjev (21%) in navijačev (30%). Med slednjimi jih je pri glasovanju sodelovalo preko 83 tisoč.