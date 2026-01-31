Naslovnica
Drugi športi

Problematična Sha'Carri Richardson znova v težavah: tokrat kriva prehitra vožnja

Miami, 31. 01. 2026 15.17

Avtor:
STA Ž.Ž.
Sha'Carri Richardson

Ameriška atletska zvezdnica Sha'Carri Richardson se je znova znašla v navzkrižju z zakonom, tokrat zaradi prometnega spodrsljaja. Olimpijsko podprvakinjo v sprintu na 100 m so aretirali na Floridi zaradi "nevarne prekoračitve hitrosti". Policisti okrožja Orange so jo ujeli, ko je vozila več kot 160 km na uro.

Sha'Carri Richardson
Sha'Carri Richardson
FOTO: Profimedia

Ker gre za prvo takšno dejanje Sha'Carri Richardson, so varščino za izpustitev iz pripora določili na 500 dolarjev (419 evrov).

Gre za vrhunsko atletinjo, trikratno svetovno prvakinjo v teku na 100, od tega dvakrat s štafeto. Petindvajsetletnica je blestela tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojila srebro v sprintu na 100 m ter zlato v štafeti.

Teksašanka se je sicer že večkrat znašla v težavah zaradi svojega vedenja. Julija lani so jo aretirali na letališču Seattle-Tacoma, potem ko je napadla in porinila fanta Cristiana Colemana, tudi šprinterja, ter mu vzela nahrbtnik. Na podlagi posnetka varnostne kamere so dejanje obravnavali kot družinsko nasilje, napad četrte stopnje.

Sha'Carri Richardson
Sha'Carri Richardson
FOTO: Profimedia

Coleman proti partnerki ni želel vložiti tožbe, češ da ne bi smela biti aretirana. Po več kot 18 urah pridržanja se je Richardson opravičila Colemanu in dejala, da bo poiskala pomoč.

Na OI leta 2021 v Tokiu ni nastopila zaradi kršitve protidopinških pravil. Po zmagi na ameriških kvalifikacijah je bila pozitivna na testu za marihuano in so ji izrekli enomesečno prepoved tekmovanj. Ta je ravno sovpadala z OI. Po izteku suspenza bi lahko tekmovala v ženski štafeti na 100 m, vendar je niso izbrali za nastop, zato je tokijske igre povsem izpustila.

Richardson na atletskih stezah ne pleni pozornosti le zaradi dosežkov, ampak tudi videza. Izstopa zaradi dolgih nohtov in barvitih las. Kot je izjavila, je njen stil navdihnjen s stilom Florence Griffith-Joyner.

shacarri richardson atletika

