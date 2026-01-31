Problematična Sha'Carri Richardson znova v težavah: tokrat kriva prehitra vožnja

Ker gre za prvo takšno dejanje Sha'Carri Richardson, so varščino za izpustitev iz pripora določili na 500 dolarjev (419 evrov).

Gre za vrhunsko atletinjo, trikratno svetovno prvakinjo v teku na 100, od tega dvakrat s štafeto. Petindvajsetletnica je blestela tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojila srebro v sprintu na 100 m ter zlato v štafeti.

Teksašanka se je sicer že večkrat znašla v težavah zaradi svojega vedenja. Julija lani so jo aretirali na letališču Seattle-Tacoma, potem ko je napadla in porinila fanta Cristiana Colemana, tudi šprinterja, ter mu vzela nahrbtnik. Na podlagi posnetka varnostne kamere so dejanje obravnavali kot družinsko nasilje, napad četrte stopnje.