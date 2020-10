Slovenski profesionalni šport v karanteni?

Kakšne so razlike med slovensko ureditvijo in pravili evropskih oziroma mednarodnih tekmovanj in zakaj se ta pravila razlikujejo? Na okrogli mizi bodo predstavili položaj košarkarskih, nogometnih in rokometnih klubov ter skušali najti rešitve in smernice, kako položaj športa izboljšati, da ne bi prihajalo do omejitev v procesu treningov in na tekmovanjih, predvsem na mednarodni ravni.

V pogovoru, ki ga organizira Zavod Sport Lex, bodo sodelovali Davor Užbinec, direktor Cedevite Olimpije, Rok Plankelj, direktor RK Celje Pivovarna Laško, Matej Oražem, športni direktor NK Domžale, Boštjan Nachbar, generalni direktor Združenja igralcev Evrolige (ELPA), in Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik in specialist za športno pravo.

Tema okrogle mize bodo nastopi slovenskih klubov na evropskih tekmovanjih in pravila, ki veljajo v času koronske krize. Razlog za organizacijo te debate je situacija, do katere je prišlo v primeru košarkarjev Cedevite Olimpije, ki niso odigrali tekme v Evropskem pokalu zaradi pozitivnega testa pri enem košarkarju, kljub temu da bi pravila tekmovanja (v tem primeru Ulebova) omogočala igranje.