Program postani športnik: Misija samozavest za invalidne otroke in njihove starše

Z njim partnerja z motivacijskimi videi nagovarjata mlade invalide ter njihove starše, naj šport postane del njihovega življenja, saj prinaša številne koristi. K projektu je ob lansiranju pristopilo več kot 250 otrok z različnimi oblikami invalidnosti iz 24 slovenskih osnovnih in srednjih šol. Motivacijski videi so na ogled na spletni strani www.zsis.si/postanisportnik.



Motivacijske videe so otroci na šolah prejeli skupaj s pismom, v katerem jih partnerja projekta programa spodbujata k temu, da šport postane pomemben del njihovega življenja. Kot so izpostavili sodelujoči v videih – nekdanji vrhunski smučar Jure Košir in vrhunska plavalka Anja Klinarter parašportniki Jernej Slivnik, Lucija Planinc in Patrik Jagodic, šport prinaša številne koristi, krepi samozavest in prinaša nove dogodivščine ter prijetna doživetja. "Šport je zame zabava, saj spoznavam nove ljudi, širim obzorja in sam sebi dokazujem, da sem lahko vedno boljši. Športni treningi, tekme in trenutki, ki jih ob tem doživim, me motivirajo tudi takrat, ko sem slabe volje," je povedal parasmučar Jernej Slivnik, ki se je letos udeležil tudi paraolimpijskih iger v Pjongčangu. ParaplavalkaLucija Planinc še dodaja, da je šport bistveno pripomogel k njeni samozavesti.