Prolog Dakarja Lateganu in Sandersu, Mulec 27.

Tudi letos med motoristi, skupaj jih je na startu 136, tekmujeta dva Slovenca. Višje cilje ima Toni Mulec , koroški motorist nastopa v kategoriji reli 2. Prvič je na Dakarju nastopil leta 2023 in zasedel končno 24. mesto v absolutni kategoriji ter deveto med tekmovalci v reli 2. Leto pozneje je bil skupno 16. in peti v reli 2.

Na prologu je bil danes 27. v skupni konkurenci in osmi v svoji kategoriji netovarniških dirkačev. "Startali smo v obratnem vrstnem redu, kar pomeni, da so dirko začeli počasnejši vozniki, nato pa smo startali tisti hitrejši. Na startu zjutraj sem začel dokaj pozno, zato je bilo sonce že kar visoko, proga pa precej načeta. Vidljivost na določenih delih je bila precej slaba, zato nisem bil vedno čisto prepričan, ali je pred mano luknja, ravnina ali karkoli drugega. S končnim izkupičkom sem vseeno zelo zadovoljen, saj je to zame najboljši začetek Dakarja do sedaj," je za svojo ekipo, ki ga spremlja na dirki, po prvem dejanju dejal Mulec.