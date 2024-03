Proti Bahrajnu Slovence zanima le zmaga

Nedelja bo prinesla odgovor o tem, ali bo slovenska moška rokometna reprezentanca še četrtič v zgodovini nastopila na poletnih olimpijskih igrah. V Granollersu jo čaka tekma z Bahrajnom, ki pa ne bo edini odločilni faktor na poti do slovenskih "pariških" sanj.

Pred zadnjima tekmama olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kataloniji je na vrhu lestvice Španija s štirimi točkami, Brazilija in Slovenija imata po dve, Bahrajn je še brez. Vozovnico za Pariz si bosta zagotovili najboljši reprezentanci. "Že pred turnirjem smo vedeli, da nobena tekma ne bo lahka. Morda se je v javnosti ustvaril vtis, da je skupina lahka, a še zdaleč temu ni tako. Tako reprezentanca Španije, kot tudi Brazilije in Bahrajna so bile udeleženke zadnjih olimpijskih iger. Slednji sta tudi v vrhu kontinentalnih tekmovanj. Lahkih tekem torej ni," je na spletnem medijskem dogodku znova poudaril selektor Uroš Zorman. Njegovi izbranci so uvodni dan v zadnjih sekundah izvlekli zmago proti Brazilcem, manj kot 24 ur kasneje pa morali priznati premoč Špancem (22:32).

Slovenski rokometaši si turnir v Granollersu srčno želijo zaključiti zmago. A napredovanje na poletni športni veledogodek bo tudi v primeru pozitivnega izida v veliki meri odvisno od razpleta obračuna med Španijo in Brazilijo, ki se bo začel ob 17.45. Sloveniji nikakor ne bi odgovarjala zmaga Južnoameričanov, naj si bo ta z minimalno ali visoko razliko vse tja do 19 zadetkov. V tem primeru bi namreč prišlo do kroga treh ekip s štirimi točkami, zavoljo visokega poraza proti Španiji pa bi najkrajšo potegnili ravno slovenski rokometaši. V kolikor bo Brazilija izgubila proti gostiteljem tekmovanja, bo za slovensko napredovanje zadoščala že točka.

Uroš Zorman FOTO: AP icon-expand

A v slovenskem taboru se z matematiko ne ukvarjajo preveč. Na obračunu proti Bahrajnu, ki prav tako še ima nekaj minimalnih možnosti za napredovanje (ob porazu Brazilije bi moral Slovenijo premagati za vsaj dva zadetka), zanje štejeta le dve točki, šele nato pa bodo pogledovati proti razpletu zadnje tekme v Granollersu."Nikoli ne gre vse zlahka, gladko. Čeprav si tega ne želimo, smo vedeli, da nas bo doletel tudi tak dan, kot je bil petkov. Mi smo na ta turnir prišli z jasno nalogo, premagati Brazilijo in Bahrajn, tudi proti Španiji pa poizkusiti napraviti čim boljši rezultat. Proti slednji se nam je vse podrlo, a tu sedaj ne moremo nič. Skozi soboto se je potrebno zbrati v glavah. Tekmo proti Bahrajnčanom enostavno moramo zmagati, šele nato pa se bomo ozirali na tekmo med Španijo in Brazilijo ter upali na pozitiven razplet," pred zadnjim preizkusom v Granollersu nadaljuje slovenski selektor in dodaja.

"Na nedeljski tekmi bomo skušali odigrati čvrsto v obrambi ter v napadu biti raznovrstni in z več ritma. Delati dramo po zadnji tekmi in si sedaj izmišljati toplo vodo nima smisla. Še vedno sem prepričan, da smo sposobni igrati na višji ravni. Ni drugega kot tudi proti Bahrajnu iti na zmago in jo tudi osvojiti."

Borut Mačkovšek FOTO: AP icon-expand