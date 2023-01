Proti češkim prvakinjam šteje le zmaga

Prvi medsebojni obračun med nedeljskima tekmecema se je končal v korist varovank Dragana Adžića. Takrat so z izjemno ekipno predstavo – med strelke se je vpisalo kar dvanajst rokometašic – povsem nadigrale Čehinje (42:29) in postavile tudi nov klubski rekord v številu doseženih zadetkov na eni tekmi najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. "Proti Baniku Mostu se bomo borile ne glede na vse. Upam, da bo na tekmi čim več navijačev, ki nas bodo podprli," je za klubsko spletno stran pred novim evropskim izzivom povedala Valentina Klemenčič.

Zaenkrat izven želene šesterice

Ljubljančanke po visokem porazu na madžarskem, ko so proti Ferencvarosu (26:37) odigrali eno slabših tekem v tej sezoni, ostajajo pri osmih točkah in so spet padle na sedmo mesto v skupini A, ki ne zagotavlja napredovanja, Ferencvaros pa je po novem pri enajstih. Krim je za točko prehitel Brest z zmago pri odpisanem Baniku Mostu s 46:30. Do konca prvega dela bo Krim igral še proti Baniku in Bukarešti doma ter gostoval pri Kristiansandu.