Konec razmišljanja o četrtfinalu, zato pa je misel na Pariz še kako živa

Slovenski rokometaši so po porazu na petkovi tekmi proti Špancem izgubili vse možnosti za preboj v četrtfinale, pred njimi pa je nov izziv na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Zmaga nad Črnogorci na nedeljski tekmi v Krakovu bi jim lahko prinesla kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Parizu 2024.

icon-expand Španci so naše rokometaše premagali z 31:26. FOTO: AP

Končna uvrstitev izbrancev slovenskega selektorja Uroša Zormana bo znana šele po ponedeljkovih tekmah zadnjega kroga v skupinah III in IV. Najresnejši slovenski protikandidati za vsaj deseto mesto na letošnjem turnirju so Portugalci, Islandci in Madžari iz skupine II, Nizozemci in Srbi iz skupine III ter Hrvati in Bahrajnčani iz skupine IV. V skupinah III in IV bosta danes in v ponedeljek na sporedu še dva kroga, tako da je na voljo še ogromno število točk za tako želeno deseto mesto, ki na letošnjem mundialu še prinaša olimpijske kvalifikacije. Nastop med osem so si že izborili Švedska, Španija in Francija, slednja pa ima že zagotovljen nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Slovenija bi v primeru zmage nad Črno goro glavni del tekmovanja v skupini I končala s šestimi točkami, a ima zavoljo visokih zmag nad Poljsko in Iranom izrazito visoko razliko v danih in prejetih golih. Pred njeno nedeljsko zadnjo tekmo na letošnjem mundialu znaša +17, kar je lahko v primeru enakega števila točk s svojimi neposrednimi tekmeci za preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v francoski prestolnici na koncu tudi odločilnega pomena. Slovenski rokometaši so priznali, da je za njimi žalostna in dolga noč, po bolečem porazu s Španci pa je njihov edini cilj zmaga nad Črnogorci. Na njunem zadnjem dvoboju na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem so proti njim doživeli bridek poraz v Debrecenu in ostali brez glavnega dela tekmovanja, s Črnogorci pa se bodo v prvi polovici marca dvakrat pomerili še v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024.

"Težak dan je za nami. Kljub temu bomo v nedeljo naredili vse, da strnemo svoje vrste in se z zmago poslovimo od svetovnega prvenstva. Pred nami je nov izziv, še vedno imamo teoretične možnosti, da se uvrstimo v kvalifikacije za olimpijske igre. Naša glavna naloga je, da osvojimo novi dve točki, potem pa bomo videli, kaj nam bo prinesel naš točkovni izkupiček v končni razvrstitvi na letošnjem mundialu," je pred zadnjo tekmo na medijskem dogodku v reprezentančnem hotelu v Krakovu dejal selektor Uroš Zorman. "Minula noč je bila težka, slabo se je spalo, vsaj pri meni je bilo tako," je uvodoma dejal Aleks Vlah, nato pa dodal: "V igri so olimpijske kvalifikacije, zato gremo na zmago. Čaka nas klasična balkanska zasedba, ki bo proti nam izjemno motivirana. Ne smemo si dovoliti, da bo njihova motivacija višja od naše. V tekmo moramo vstopiti 100-odstotno osredotočeni in se držati vseh dogovorov iz slačilnice."