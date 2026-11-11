Proti Indonezijkam v Velenju z vsemi najboljšimi, tudi Tamaro Zidanšek

V slovenski ekipi bodo tako poleg Tamare Zidanšek še Dalila Jakupović, Alja Senica, Nika Radišić in Andreja Klepač . " Zelo se veselim ponovnega igranja za slovensko reprezentanco in tega, da bom ponovno del ekipe, tokrat v Velenju. Sprva nisem bila povsem prepričana, kakšno bo moje fizično stanje saj so posledice poškodbe gležnja na BJK srečanju v Portorožu še prisotne," je za uradno spletno stran TZS povedala Tamara Zidanšek.

" Trenutno sem v Južni Ameriki, kjer poskušam nadoknaditi vsaj malenkost zamujenega dela peščene sezone. Sezona je dolga in primaren cilj je izogibanje tveganju nadaljnjih zapletov po poškodbi. Na srečo se je izkazalo, da se sanacija poškodbe končno bliža koncu, zato sem odpovedala zadnji turnir in se z velikim veseljem odločila, da se pridružim reprezentanci ter zastopam barve Slovenije. Verjamem, da bomo skupaj z ekipo dali vse od sebe in ponovno dokazali, da zmoremo le najboljše ," je še povedala Tamara Zidanšek.

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič je bila s Tamaro Zidanšek v stalnem stiku, pogovori o njenem morebitnem nastopu pa so potekali tudi v zadnjem obdobju. Veseli jo, da se bo ena najboljših slovenskih igralk pridružila ekipi in pomagala v pomembnem reprezentančnem dvoboju.

"S Tamaro sva bili ves čas v stiku in zelo sem vesela, da se nam bo pridružila na srečanju proti Indoneziji. Njena udeležba je za našo reprezentanco pomembna, saj imamo z njo v ekipi več možnosti za zmago. Iz lastnih izkušenj vem, da je profesionalna teniška kariera zelo zahtevna, tako s fizičnega in mentalnega kot tudi finančnega vidika. Ker je tenis individualni šport, moramo razumeti, da se igralke včasih odločajo za različne poti in prioritete Veselim se ponovnega druženja z vsemi tekmovalkami in ekipo ter prihajajočega srečanja v Velenju," je za TZS rekla Maša Zec Peškirič.

Srečanje bo potekalo v petek, 20. in soboto, 21. novembra, v Beli dvorani, v Velenju. V petek se bo z otvoritvijo pričelo ob 13. uri, v soboto ob 11. uri.