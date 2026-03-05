'Proti Nemčiji smo odigrali najboljšo tekmo, odkar sem selektor'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti, Nataša Ljepoja jih je dodala pet, Maja Vojnovič pa je zbrala 14 obramb. Pri Nemkah je sedem zadetkov vpisala Emily Vogel, šest pa Antje Döll. Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav - Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Dragan Adžić FOTO: Luka Kotnik

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Celju se bo z Nemkami spet pomerile v nedeljo v Heidelbergu. "V prvem polčasu smo se držali vseh dogovorov. V drugem smo bili nekoliko slabši in prejeli nekaj lahkih zadetkov, ki smo jih poprej preprečili. Veseli smo lahko dejstva, da smo proti Nemčiji odigrali najboljšo tekmo, odkar sem jaz selektor Slovenije. Ponosen sem na to. Videlo se je, da si naša dekleta želijo uspeha, da na treningih dobro delajo in so kakovostne igralke," je po tekmi dejal selektor Dragan Adžič.

"Sedaj nas čaka tekma v Nemčiji, kjer bomo skušali razširiti rotacijo naših igralk s prve tekme in da zaigrajo tudi tiste, ki v Celju niso. Za tem se nas čaka še zadnji ciklus, v katerem si želimo še dobrim predstav proti Belgijkam in Makedonkam, v jeseni pa se želimo zbrati zdravi in delati dobro naprej za nastop na evropskem prvenstvu. Želim si, da bi bili nato tam tako konkurenčni kot leta 2024 in se borili za vstop v kvalifikacije za olimpijske igre."

Maja Vojnovič FOTO: Profimedia

"Pokazale smo dobro igro in se borile. Morale smo priznati premoč izkušenejšim tekmicam, ki so konec koncev svetovne podprvakinje. Rekla bi, da niso pričakovale, da se bomo me tako borile. V napadu smo morda naredile nekoliko preveč napak, kar je naredilo razmeroma visoko razliko. A ne glede na vse smo lahko zadovoljne," pa je dodala Vojnovič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izid, 3. krog, Celje, dvorana Golovec:

Slovenija - Nemčija 23:30 (15:16)

Slovenija: Vojnović, Đajić, Jurič, Novak, E. Abina 1, A. Abina 3, Stanko 7 (2), Hrvatin 1, Fegic 4 (3), Ljepoja 5, Bajc 1, Kogovšek, Barukčić, Čopi, Puncer, Markovič 1.

Nemčija: Wachter, Filter, Grijseels 1, Njinkeu 1, Engel 3, Antl 3, Steffen, Kühne 3, Vogel 7 (1), Lott, Döll 6 (3), Behrend 3, Hauf, Huhnstock, Bleckmann, Leuchter 3.