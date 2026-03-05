Naslovnica
Drugi športi

'Proti Nemčiji smo odigrali najboljšo tekmo, odkar sem selektor'

Ljubljana, 05. 03. 2026 08.19

Avtor:
M.J.
Dragan Adžić

Slovenska vrsta je doživela prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvu 2026. Potem ko so Slovenke dobile prvi dve tekmi proti Belgiji in Severni Makedoniji, so v Celju kljub dobremu prvemu polčasu morale priznati premoč tekmicam iz Nemčije (23:30), ki so stoodstotne in na vrhu skupine 3. Izbranke Dragana Adžića se bodo z Nemkami spet pomerile v nedeljo v Heidelbergu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti, Nataša Ljepoja jih je dodala pet, Maja Vojnovič pa je zbrala 14 obramb. Pri Nemkah je sedem zadetkov vpisala Emily Vogel, šest pa Antje Döll. Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav - Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Dragan Adžić
Dragan Adžić
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Celju se bo z Nemkami spet pomerile v nedeljo v Heidelbergu. "V prvem polčasu smo se držali vseh dogovorov. V drugem smo bili nekoliko slabši in prejeli nekaj lahkih zadetkov, ki smo jih poprej preprečili. Veseli smo lahko dejstva, da smo proti Nemčiji odigrali najboljšo tekmo, odkar sem jaz selektor Slovenije. Ponosen sem na to. Videlo se je, da si naša dekleta želijo uspeha, da na treningih dobro delajo in so kakovostne igralke," je po tekmi dejal selektor Dragan Adžič. 

"Sedaj nas čaka tekma v Nemčiji, kjer bomo skušali razširiti rotacijo naših igralk s prve tekme in da zaigrajo tudi tiste, ki v Celju niso. Za tem se nas čaka še zadnji ciklus, v katerem si želimo še dobrim predstav proti Belgijkam in Makedonkam, v jeseni pa se želimo zbrati zdravi in delati dobro naprej za nastop na evropskem prvenstvu. Želim si, da bi bili nato tam tako konkurenčni kot leta 2024 in se borili za vstop v kvalifikacije za olimpijske igre."

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič
FOTO: Profimedia

"Pokazale smo dobro igro in se borile. Morale smo priznati premoč izkušenejšim tekmicam, ki so konec koncev svetovne podprvakinje. Rekla bi, da niso pričakovale, da se bomo me tako borile. V napadu smo morda naredile nekoliko preveč napak, kar je naredilo razmeroma visoko razliko. A ne glede na vse smo lahko zadovoljne," pa je dodala Vojnovič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, 3. krog, Celje, dvorana Golovec:
Slovenija - Nemčija 23:30 (15:16)
Slovenija: Vojnović, Đajić, Jurič, Novak, E. Abina 1, A. Abina 3, Stanko 7 (2), Hrvatin 1, Fegic 4 (3), Ljepoja 5, Bajc 1, Kogovšek, Barukčić, Čopi, Puncer, Markovič 1.
Nemčija: Wachter, Filter, Grijseels 1, Njinkeu 1, Engel 3, Antl 3, Steffen, Kühne 3, Vogel 7 (1), Lott, Döll 6 (3), Behrend 3, Hauf, Huhnstock, Bleckmann, Leuchter 3.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet slovenija nemčija

