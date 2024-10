'Proti Norvežankam so zmagale izkušnje, saj med elito nastopamo desetletja'

Krimovke so v tekmo krenile silovito in po zadetkih Tatjane Brnović, Tamare Mavsar, Ane Gros in Alje Varagić hitro povedle s 4:1.

Krimovke naslednja tekma čaka že v soboto, ko v Areno Stožice ob 17.45 prihaja CSM Bucuresti. Prenos Kanal A in VOYO.

"Čestitke tekmicam za dober in odličen boj. V tej sezoni opravljajo neverjetno delo. Na zadnjih tekmah smo videli, da so vedno na visoki ravni, ne glede na to, ali zaostajajo za veliko golov. Vesel sem, da smo zmagali. Bila je res zahtevna tekma. Zmagale so izkušnje, saj v EHF Ligi prvakinj igramo že več let," je po četrti zmagi v nizu dejala izkušena Tamara Mavsar. "Pričakovali smo zahtevno tekmo in vesel sem, da smo ostali stabilni tudi v težkih situacijah. V zadnjih desetih minutah smo naredili rezultat 5:1," pa je bil kratek in jedrnat strateg Ljubljančank Adžić.