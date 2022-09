Proti prvakinjam bodo za zmago potrebovale vseh 60 minut dobre igre

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo prvič v novi sezoni stopile pred domače navijače. Že v samem uvodu jih čaka zahtevna evropska preizkušnja. V Stožice prihajajo zmagovalke EHF Lige prvakinj zadnjih dveh sezon, rokometašice Vipersa Kristiansanda. Ljubljančanke so se konec minulega tedna v romunski prestolnici predstavile v lepi luči. Predvsem to velja za prvi polčas, ko so povsem nadigrale ambiciozno Bukarešto in si priigrale pet golov prednosti, v drugem pa so malenkostno popustile in izgubile z 28:30.

icon-expand Daria Dmitrieva FOTO: RK Krim Mercator Za izvrstno Rusinjo Dario Dmitrievo bo nedeljska tekma proti Norvežankam prva v dresu Krima Mercatorja pred ljubljanskimi navijači. Novinka v taboru Krimovk je bila v prvem krogu najelitnejšega evropskega tekmovanja odlično razpoložena. Novinka v ekipi Krima Mercatorja Daria Dmitrieva je na prvi tekmi v Bukarešti zablestela v polnem sijaju in dosegla kar devet golov. Z osmimi zadetki je bila druga strelka obračuna proti zasedbi CSM Bucuresti, takoj za Jovanko Radičević. Ljubljančanke v romunski prestolnici niso bile daleč od uspeha. Kljub tesnemu porazu so se po tekmi osredotočile na spodbudno igro, ki jo želijo v nadaljevanju sezone še nadgraditi. "Začetek tekme lahko ocenimo kot dober, v drugem polčasu pa imamo še prostora za napredek," pred novim evropskim izzivom pravi odlična Rusinja Dmitrieva, ki je takoj pokazala kako velika okrepitev (bo) je Krimovk v tekoči sezoni. "Odlično sem se vklopila v ekipo. Nekatere igralke poznam od prej, tako da je bilo lažje. Seveda bomo potrebovali še malo časa, da se dodobra spoznamo in tudi uigramo, toda mislim da smo na pravi poti. Večji del tekmo v Bukarešti je pokazal, da smo sposobne odigrati na visokem nivoju," trdi 27-letna srednja igralka, ki se zaveda, da v nedeljo v Stožice prihaja ugleden gost. "Če smo v Romuniji odigrali dobrih 30 minut kakovostnega rokometa, potem jih bomo proti Norvežankam potrebovali kar 60 minut, če želimo dober rezultat. Treniramo dobro in mislim, da bomo pripravljeni na vse pasti, ki nas čakajo proti Vipersu." O ključnih segmentih igre pa: "Na tem telesno zelo zahtevnem obračunu bo izjemno pomembno čim hitrejše vračanje iz napada v obrambo." PREBERI ŠE Prvi polčas tekme v Bukarešti smerokaz za dvoboj s prvakinjami Krim doslej še ni premagal norveške zasedbe. V minuli sezoni je po dveh četrtfinalnih tekmah klonil z 49:65. Na domačem parketu so bile Ljubljančanke nekajkrat zelo blizu končni zmagi, v sezonah 2018/19, 2020/21 in 2021/22 so na domačem igrišču vselej izgubile z najmanjšo možno razliko enega gola. Vipers je poleti zapustilo nekaj vrhunskih igralk, kot so prva zvezdnica Nora Mork, Heidi Loke, Švedinja Isabelle Gullden in Madžarka Zsuzsanna Tomori, a je v svoje vrste zvabila nekaj vrhunskih igralk, med drugim Rusinjo Ano Vjahirevo, Francozinjo Oceane Sercien-Ugolin, v minulih dveh sezonah igralko Krima, ter Švedinjo Jamino Roberts. V nedeljo bodo ljubljanske rokometašice, kot poroča uradna spletna stran kluba, na stoženski parket stopile z zlato pentljico in v spremstvu otrok in mladostnikov Inštituta Zlata Pentljica. September je namreč zlati mesec, mesec ozaveščanja o raku pri otrocih.