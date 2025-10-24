Proti Srbiji brez Henigmana in Makuca, vpoklican Milićević

Slovenska izbrana vrsta se bo zbrala prvič v novi sezoni. Pred dobrim tednom je selektor Uroš Zorman predstavil seznam z 19 imeni vabljenih rokometašev na priprave. Zaradi težav s poškodbami sta sodelovanje morala odpovedati Domen Makuc in Nik Henigman .

Organizator igre španske Barcelone ima manjše težave s kolenom, zato sta se s selektorjem dogovorila, da reprezentančni premor izkoristi za počitek. Medtem si je Henigman, ki je v makedonskem klubu Eurofarm Pelister iz Bitole v zadnjem obdobju kazal odlične predstave, poškodoval prsno mišico, kar mu je onemogočilo nastop tudi na zadnji tekmi Lige prvakov.

Poleg njega so na seznamu še krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Mitja Janc, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Domen Tajnik, Nejc Cehte in Matic Grošelj, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović.

Reprezentanca se bo v Zrečah zbrala v nedeljo, prvi trening v polni zasedbi pa jo čaka v ponedeljek popoldne. Prvi pripravljalni ciklus bo sklenila s pripravljalno tekmo proti Srbiji, ki bo na sporedu v petek, 31. oktobra, ob 19. uri v Loznici.

Obračun v Srbiji bo prvi preizkus pred evropskim prvenstvom, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem gostile Danska, Norveška in Švedska. Slovenski rokometaši bodo 15. nastop med evropsko elito začeli v skupini D, ki bo tekmovala v Oslu na Norveškem. V uvodnem krogu se bodo srečali s Črnogorci, z vmesnim dnevom premora bosta sledili še tekmi s Švico in Ferskimi otoki.