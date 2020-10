Prusnik zrušil veteranski rekord: To, kar doživljam zadnjih deset let, nikomur ne privoščim

V zgodovini slovenskega hokeja je bilo mnogo dobrih in legendarnih vratarjev. Eden od njih je tudi Darko Prusnik - Mafija. Ne samo čuvaj mreže, danes 65-letni Ljubljančan je v svoji bogati karieri igral tudi na poziciji napadalca in branilca, kar je v modernem hokeju prava redkost, če ne celo 'unikum'. Odrasel je na drugi strani Celovške ceste, zato je bil hokej pričakovano njegov prvi izbor. Ko mu je leta 1965 pred nosom zrasla Hala Tivoli, je imel točno devet let. Po bogati hokejski karieri, ki jo je večinoma preživel v vrstah ljubljanske Olimpije, je po upokojitvi deloval kot kondicijski trener tako za hokejski klub HDD Tilia Olimpija‎ kot tudi za košarkarski klub KK Union Olimpija. Vmes je bil pomočnik tudi na Jesenicah. V svoji karieri je osvojil šest naslovov državnega prvaka kot vratar, štiri pa kot igralec.Od tam ga je pot vodila v dobrodelnost. Ni skrbel le za fizično pripravljenost varovancev, tudi sam se je spoprijateljil z utežmi in postavljal rekord za rekordom, z njimi pa pomagal pomoči potrebnim. To počne še danes. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih in odigral skupno 180 tekem.