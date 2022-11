Na domačem EP priložnost za zgodovinsko uvrstitev

Le še en dan loči slovenske rokometašice od začetka EP. Letošnji zaključni turnir bo zaradi dejstva, da so poleg Makedonk in Črnogork ene od treh organizatork velikega tekmovanja, zanje posebnega pomena, v izjemno ostri in zahtevni konkurenci pa je njihov osrednji cilj preboj v drugi del tekmovanja. Slovenke Euro začenjajo v petek proti močni Danski. Cilj naše reprezentance je (najmanj) uvrstitev v drugi del tekmovanja.

icon-expand Elizabeth Omoregie bo močno slovensko orožje na EP. FOTO: Damjan Žibert

Pri slovenski reprezentanci ne skrivajo, da je pred njimi izjemno zahtevna naloga. Na rokometni borzi imajo slovenske delnice namreč manjšo vrednost od njenih tekmic v skupinskem delu iz Danske, Švedske in Srbije, a izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića bodo naredile vse, da se na domačem zaključnem turnirju izognejo črnemu scenariju in morebitnemu izpadu že po prvem delu tekmovanja.

Slovenija se bo z Dansko pomerila 4., s Švedsko 6., s Srbijo pa 8. novembra. Vse tekme bodo v celjskem Zlatorogu.

Slovenskim reprezentantkam je na zadnjem velikem tekmovanju - lanskem svetovnem prvenstvu v Španiji - uspel preboj v drugi del tekmovanja. V izjemno zahtevnem skupinskem delu so po porazu proti Francozinjam, neodločenem izidu z Angolkami in zmagi nad Črnogorkami osvojile drugo mesto, v glavnem delu tekmovanja pa so nato remizirale z močnimi Rusinjami ter klonile proti Poljakinjam in Srbkinjam.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert

Adžićeve varovanke v mestu grofov čaka še težja naloga. Na nasprotni strani jim bodo stale Danke in Švedinje, ki so vselej v krogu najresnejših kandidatk za najvišja mesta, še najbolj "ranljive" se zdijo Srbkinje, ki pa jih vodi dober poznavalec slovenskega rokometa - nekdanji slovenski selektor in strateg Krima Mercatorja Uroš Bregar. Slovenska reprezentanca bo zavoljo domačega terena med medijsko najbolj obleganimi izbranimi vrstami na letošnjem zaključnem turnirju, nad njimi bo vseskozi visel Damoklejev meč zaradi hudega tekmovalnega pritiska in želenega preboja v glavni del tekmovanja. Slovenske rokometašice so se v generalki za bližnji turnir dvakrat za zaprtimi vrati v Laškem pomerile s Hrvaticami, sicer nosilkami bronaste kolajne z evropskega prvenstva pred dvema letoma na Danskem. Južne sosede so dvakrat zmagale, na prvi tekmi s 27:24, na drugi pa s 23:22.

icon-expand Ana Gros FOTO: AP

"Na drugi medsebojni tekmi smo prikazale boljšo predstavo v vseh segmentih igre. V obrambi napredujemo iz tekme v tekmo. Premoremo agresivnost, ki je potrebna za dober rezultat. Medtem nam v napadu manjka še nekaj detajlov, kar je prineslo kakšno izgubljeno žogo preveč," je po generalki v Laškem pred začetkom evropskega prvenstva dejala prva dama slovenskega rokometa Ana Gros, ki je imela v zadnjem času težave s hrbtom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Mislim, da smo na zadnjih dveh tekmah proti Hrvaticam storili korak naprej. Seveda smo si želeli zmage, a poraza nista nič katastrofalnega. Do prve tekme evropskega prvenstva nas čaka še nekaj treningov in verjamem, da bomo izpilili manjkajoče detajle v naši igri," je še dodala ostrostrelka madžarskega velikana iz Györa, ki je doslej za slovensko reprezentanco dosegla 668 golov. Do izenačenja rekordnega dosežka Tanje Oder jo loči le še 18 zadetkov. "Osebna statistika ni pomembna, pred nami je velik izziv, saj prav vsak dan ne igraš pred domačimi gledalci tekme na tako visokem reprezentančnem nivoju. Vsi skupaj komaj čakamo, da se začne. Pripravljene smo," še sporoča Ana Gros, ki je imela pred domačim prvenstvom zdravstvene težave, sedaj pa naj bi bila povsem nared za zahtevne izzive.

icon-expand Najvišje so slovenske rokometašice posegle pred skoraj dvajsetimi leti, ko so bile s selektorko Marto Bon devete v Evropi. FOTO: Damjan Žibert