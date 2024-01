Alcaraz in Swiatkova sta se morala za tretji krog pošteno namučiti

Prva igralka sveta je priznala, da si je v glavi že predstavljala, kako je "na letališču" v Melbournu in se odpravlja domov, preden je poskrbela za osupljivo vrnitev proti Danielle Collins in "ostala živa" na OP Avstralije.

Swiatkova si je v dvoboju drugega kroga vzela odmor, nato pa je močno omahovala in v odločilnem nizu zaostajala z 1:4. Toda ravno, ko se je zdelo, da se odpravlja domov, je odigrala pet zaporednih uspešnih iger in svoj zmagovalni niz podaljšala na 18 dvobojev.

"O moj bog, bila sem že na letališču," se je pošalila Iga Swiatek, ki še nikoli ni zmagala na OP Avstralije, na prvem od štirih turnirjev za veliki slam v sezoni.

"Želela sem se boriti do konca. Vedela sem, da je igrala odlično, vendar bi težko kdo obdržal to raven, zato sem želela biti pripravljena, če bodo napake prišle z druge strani. Ni bilo lahko. Čutila sem, da imam zagon, nato pa je nenadoma začela igrati dvakrat hitreje in nisem imela pojma, kako se na to odzvati. Vrnila sem se in mislila sem, da se lahko osredotočim zgolj nase in svojo igro."

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Iga Swiatek, ki se bo v tretjem krogu pomerila z nepostavljeno Čehinjo Lindo Noskovo, je nanizala 36 winnerjev ob 35 neizsiljenih napakah.