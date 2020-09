Konec za prvo nosilko, Đoković s Cicipasom in Zverevom v tretji krog

Karolina Pliškova, sicer tretja igralka z lestvice WTA, je na turnir v New Yorku prišla kot najvišje rangirana posameznica ženskega tenisa ob odsotnosti Avstralke Ashleigh Bartyin Romunke Simone Halep. A Čehinja ni bila edina favoritinja, ki ji je v sredo zvečer spodrsnilo, saj so izpadle še Kazahstanka Elena Ribakina, Čehinja Marketa Vondroušovain Američanka Alison Riske, medtem ko svojo pot proti (morebitnemu) naslovu nadaljujejo četrta nosilka Japonka Naomi Osaka, šesta nosilka Čehinja Petra Kvitova, osma nosilka Hrvatica Petra Martićin 14. nosilka Anett Kontaveit. Estonka je bila boljša od edine slovenske predstavnice Kaje Juvan s 6:4 in 6:1.

Pliškova, tretja igralka sveta, je na začetku dvoboja z Garcio delovala popolnoma nebogljeno in v prvem nizu zaostajala že z 0:5, pa tudi v podaljšani igri drugega niza je bila Francozinja bolj zbrana in zasluženo napredovala. Po tekmi je 28-letna Čehinja priznala, da ni zaigrala, kot zna, a da to ni povezano s tem, da je bila kot prva nosilka pod pritiskom.

Izjemen preobrat Varvare Graheve

"To nima nič opraviti s porazom," je dejala. V ženski konkurenci je zmagovalka leta 2018 Japonka Osaka potrebovala le dobro uro za zmago nad Italijanko Camilo Giorgis 6:1 in 6:2. V tretjem krogu pa je tudi šesta nosilka Čehinja Kvitova po zmagi nad Ukrajinko Katerino Kozlovos 7:6 (3) in 6:2. Uspešna je bila tudi zmagovalka leta 2016 Nemka Angelique Kerber, ki je premagala rojakinjo Anna-Leno Friedsam po hudem boju s 6:3 in 7:6 (6). Naziv poraženke dneva pa si je priborila Francozinja Kristina Mladenović. Ta je v dvoboju z Rusinjo Varvaro Grahevovodila s 6:1, 5:1 in 40:0, a je Rusinja najprej dobila drugi niz v podaljšani igri, v tretjem pa slavila kar s 6:0.

"Enostavno me je zmanjkalo. Rezervoar je bil povsem prazen," je po tekmi dejala Francozinja.

Đoković: To mi bo prišlo prav za preostanek turnirja

V New Yorku sta zvečer nastopila oba prva nosilca. Srb Novak Đokovićje s 6:7 (5), 6:3, 6:4 in 6:2 ugnal Britanca Kyla Edmunda in napredoval v tretji krog. Đoković, čeprav je nepričakovano oddal niz in izgubil prvo podaljšano igro letos, v "koronski sezoni" 2020 (na uradnih dvobojih) še naprej ostaja nepremagan. Nanizal je že 25 zmag. Da proti Edmundu ni bilo povsem preprosto, je po zmagi posredno priznal tudi prvi igralec sam.

"Res sem vesel, da sem imel že tako zgodaj težek dvoboj, kar mi bo prišlo prav za preostanek turnirja,"je dejal Đoković, ki seveda lovi končno zmago na turnirju in se želi približati Švicarju Rogerju Federerjuin Špancu Rafaelu Nadalu, ki ju sicer v New Yorku ni, v skupnem številu zmag na turnirjih za veliki slam. Triintridesetletni Srb jih je doslej osvojil 17, Nadal 19 in Federer 20. V moški konkurenci je napredoval tudi četrtopostavljeni Grk Stefanos Cicipas, ki je domov poslal debitanta na OP ZDA Američana Maxima Cressyjas 7:6 (2), 6:3, 6:4.

Zamenjati je moral 'pnevmatike'

"Z gledalci bi bila zame ta preizkušnja še veliko lepša," je po porazu povedal Cressy, ki je prvič v karieri nastopil na igriščuArthurja Asha. Več dela je imel peti nosilec Nemec Aleksander Zverev, s 7:5, 6:7 (8), 6:3 in 6:1 je premagal Američana Brandona Nakashimo. Ta je priložnost za nastop na turnirju dobil s posebnim povabilom. Zverev tokrat še ni potrdil dobre igre, saj je blestel s 24 asi, a pri servisu naredil tudi deset dvojnih napak. Po dvoboju je potrdil, da je imel težave z obutvijo, ki jo je med dvobojem zamenjal.

"Pnevmatike za suho podlago sem moral zamenjati s tistimi za mokro,"je bil slikovit. V tretji krog se je prebil tudi sedmi nosilec Belgijec David Goffin. Južnoafričana Lloyda Harrisaje premagal s 7:6 (6), 4:6, 6:1 in 6:4.

Izidi OP ZDA, 2. krog:

- moški:

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Kyle Edmund (VBr) 6:7 (5), 6:3, 6:4, 6:2;

Jan-Lennard Struff (Nem/28) ‒ Michael Mmoh (ZDA) 6:2, 6:2, 7:5;

Pablo Carreno-Busta (Špa/20) ‒ Mitchell Krueger (ZDA) 6:1, 6:2, 6:2;

Ričardas Berankis (Lat) ‒ Steve Johnson (ZDA) 7:5, 6:2, 1:6, 7:6 (1);

Denis Shapovalov (Kan/12) ‒ Kvon Sun-vu (JKo) 6:7 (5), 6:4, 6:4, 6:2;

Taylor Fritz (ZDA/19) ‒ Gilles Simon (Fra) 7:5, 6:3, 6:2;

Filip Krajinović (Srb/26) ‒ Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:1, 6:3;

David Goffin (Bel/7) ‒ Lloyd Harris (JAR) 7:6 (6), 4:6, 6:1, 6:4;

Stefanos Cicipas (Grč/4) ‒ Maxime Cressy (ZDA) 7:6 (2), 6:3, 6:4;

Borna Ćorić (Hrv/27) ‒ Juan Ignacio Londero (Arg) 7:5, 4:6, 6:7 (5), 6:2, 6:3;

Jordan Thompson (Avs) ‒ Jegor Gerasimov (Blr) 6:1, 6:4, 3:6, 6:3;

Mihail Kukuškin (Kaz) ‒ Christian Garin (Čil/13) 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5;

Cameron Norrie (VBr)‒ Federico Coria (Arg) 6:3, 6:4, 6:4;

Alejandro Davidovich (Špa) ‒ Hubert Hurkacz (Pol/24) 6:4, 1:6, 6:2, 6:2;

Adrian Mannarino (Fra/32) ‒ Jack Sock (ZDA) 7:6 (5), 7:5, 6:2;

Alexander Zverev (Nem/5) ‒ Brandon Nakashima (ZDA) 7:5, 6:7 (8), 6:3, 6:1;

- ženske:

Caroline Garcia (Fra) ‒ Karolina Pliškova (Češ/1) 6:1, 7:6 (2);

Jennifer Brady (ZDA/28) ‒ Catherine Bellis (ZDA) 6:1, 6:2;

Angelique Kerber (Nem/17) ‒ Anna-Lena Friedsam (Nem) 6:3, 7:6 (6);

Ann Li (ZDA) ‒ Alison Riske (ZDA/13) 6:0, 6:3;

Aliaksandra Sasnovič (Blr) ‒ Marketa Vondroušova (Češ/12) 6:1, 6:2;

Julija Putinceva (Kaz/23) ‒ Vera Lapko (Blr) 6:3, 6:3;

Varvara Graheva (Rus) ‒ Kristina Mladenović (Fra/30) 1:6, 7:6 (2), 6:0;

Petra Martić (Hrv/8) ‒ Katerina Bondarenko (Ukr) 6:3, 6:4;

Naomi Osaka (Jap/4) ‒ Camila Giorgi (Ita) 6:1, 6:2;

Marta Kostjuk (Ukr) ‒ Anastasija Sevastova (Lat/31) 6:3, 7:6 (5);

Magda Linette (Pol/24) ‒ Danka Kovinić (ČGo) 6:1, 6:7 (2), 7:6 (4);

Anett Kontaveit (Est/14) ‒ Kaja Juvan (Slo) 6:4, 6:1;

Shelby Rogers (ZDA) ‒ Elena Ribakina (Kaz/11) 7:5, 6:1;

Madison Brengle (ZDA) ‒ Dajana Jastremska (Ukr/19) 6:2, 6:3;

Jessica Pegula (ZDA) ‒ Kirsten Flipkens (Bel) 7:6 (1), 6:7 (3), 6:3;

Petra Kvitova (Češ/6) ‒ Katerina Kozlova (Ukr) 7:6 (3), 6:2.