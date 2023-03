'Ponosni smo, da smo edina slovenska ekipa v izločilnih bojih evropske elite'

Rokometašice Krima Mercatorja so ulovile poslednji vlak za uvrstitev v izločilne boje lige prvakinj. In to prav z zmago v zadnjem krogu rednega dela proti močni ekipi CSM Bukarešti. In glej ga zlomka, tudi na prvi stopnici izločilnih bojev pred Ljubljančankami stoji romunska ovira. Preboj v četrtfinale bodo Krimovke lovile z obračunoma proti Rapidu iz Bukarešte. Prva operativka kluba Deja Ivanović je prepričana, da se evropska pot ne bo končala že pri prvi oviri ...

"Če nam ne uspe napredovati, bo sezona negativno ocenjena," je pred dobrim mesecem dni v pogovoru za našo spletno stran 24ur.com zatrjevala direktorica Krima Mercatorja Deja Ivanović in takrat v isti sapi dodala: "Verjamemo v ekipo in verjamemo, da nam bo v teh dveh tekmah uspelo priti do rezultatov, s katerimi se bomo uvrstili naprej."

Deja Ivanović ima z igranjem v izločilnih bojih lige prvakinj veliko izkušenj. V letih 2001 in 2003 je s Krimom osvojila ligo prvakinj in bila še trikrat v finalu.

In res, Krimovke so se z dvema dragocenima zmagama uvrstile v izločilne boje, kjer jih na prvi oviri čaka Rapid iz Bukarešte. Prvo dejanje bo v nedeljo v Stožicah. "Tu smo, kjer si želimo biti. Verjeli smo, da nam bo uspelo in presrečni smo, da smo del elite in edini slovenski športni kolektiv, ki se mu je uspelo v Evropi uvrstiti v play-off. Ponosni smo na naše delo in rezultate, a tu se še ne želimo zaustaviti," poudarja Deja Ivanović, ki je pred dobrim desetletjem s Krimovkami kar dvakrat splezala na evropski tron. "Mislim, da nismo še rekli zadnje v Evropi. Rapid zelo spoštujemo in se nanj marljivo pripravljamo, a verjamem, da se naša evropska pot še ne bo končala po teh dveh tekmah proti Romunkam. Rapid je pred kratkim zelo presenetljivo zamenjal trenerja, pa čeprav je kot debitant med evropsko elito že v prvi sezoni uspel priti v izločilne boje."

Ljubljančanke so se uvrstile v izločilne boje lige prvakov. A evropske poti ne želijo končati že na prvi oviri.

"Z njihovimi težavami se ne obremenjujemo. Verjamem, da bomo na njih skrbno pripravljeni in da bomo na dveh tekmah dokazali, da smo boljša ekipa," je prepričana prva operativka Ljubljančank, ki poziva navijače, naj se v nedeljo zgodaj popoldan zberejo v čim večjem številu. "Ponavljam, kot edina slovenska ekipa, ki se je uvrstila med evropsko elito, si zaslužimo pravo podporo na tribunah. Naj v nedeljo Stožice pokajo po šivih. S pomočjo navijačev bo naš cilj lažje uresničljiv. Kot slišim, je povratna tekma v Bukarešti že zdavnaj razprodana, tako da bi bilo lepo, da tudi naši navijači puncam pripravijo naelektreno vzdušje." In s kakšno prednostjo v zadetkih bi se direktorica kluba zadovoljila pred povratnim obračunom v romunski prestolnici? "Težko je reči. Gre za dvoboj v dveh dejanjih in v nedeljo bo le prvi del. Odločitev bo padla v Romuniji. Jasno, želimo si zmage, kaj bo prinesla nedelja, pa je nehvaležno špekulirati."

Deja Ivanović