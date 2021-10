Prva operativka Krima: Odlično delamo ter zaupamo v igralski kader in stroko. Odprlo se bo

Krim Mercator je na uvodnih treh tekmah skupinskega dela Lige prvakinj v rokometu dosegel le eno zmago. Po nepričakovanem porazu proti švedskemu Sävehofu in pričakovanem proti madžarskemu Györu je po hudem boju na kolena spravil turški Kastamonu, v nedeljo pa ga čaka izjemno zahteven obračun s francoskim Metzem v Stožicah. " Nismo še pokazale vsega, kar zmoremo ," v imenu slačilnice krimovk sporoča Francozinja Oceane Sercien Ugolin , ki poudarja, da se " priložnost ponuja že v nedeljo". Francoska reprezentantka je bila v času reprezentančne akcije s soigralkami, ki bodo tokrat njene tekmice. Najnevarnejša med njimi je prva strelka in srce kluba Meline Nocandy , ki v navezi z zunanjo linijo Louise K. Burgaard-Bruna Aparecida Almeida De Paula tvori močan napad. Francoske rokometašice so v evropski sezoni odigrale dve tekmi in osvojile štiri točke, v državnem prvenstvu še niso izgubile. " Igrajo trdno obrambo ," je bil kratek trener Ljubljančank Uroš Bregar . " Zaradi njihove višine bomo morali igrati široko in preudarno. Ne smemo prehitro zaključevati, temveč je pomembno, da si priigramo priložnosti, s katerimi bomo lahko premagali vratarke ."

Poseben izziv bosta tudi Astride N’Gouan in Ćamila Mičijević, ki s svojimi 187 in 194 centimetri ustvarjata centralni blok. Vodstvo kluba z direktorico Dejo Ivanović na čelu nudi vso podporo igralkam in trenerskemu vodstvu kljub nekoliko slabšemu startu v evropsko sezono. "Verjamemo v ekipo in verjamemo v to, kar delamo. Prihajam na treninge, vidim igro teles pri igralkah in lahko rečem, da imamo odlično vzdušje in da tudi dobro delamo na treningih. Prepričani smo, da smo na pravi poti in da bodo tudi rezultati prišli." Sezona v Ligi prvakinj je dolga. Zgolj v rednem delu je na programu štirinajst tekem. "Seveda si želimo v končnico, in to s čim boljšega mesta. Tekem je še veliko, glavno je, da napredujemo in počasi lovimo formo, ki naj bi nas krasila v nadaljevanju sezone. Optimistka sem," me drugim v daljšem pogovoru sporoča nekdanja vrhunska rokometašica in kapetanka Krima Deja Ivanović.

Zgodovina in statistika preteklih tekem sta na strani Ljubljančank. Na skupno osmih tekmah so krimovke slavile petkrat.